20 de abril de 2020 • 20:21

Esta época de confinamiento y cuarentena saca lo peor y lo mejor de nosotros. El aislamiento, complejo para millones de personas, preocupa y acciona a la reflexión y a la nostalgia. La actriz y vedette Graciela Alfano , a raíz de este contexto, contó en una entrevista la dura infancia que vivió, con días de encierro y hambre, además de abusos y maltrato.

Pero esas duras declaraciones no fueron recibidas bien por su colega, actriz y conductora, Moria Casán . Después de escucharla, la diva se burló de todas sus declaraciones a través de las redes sociales, ya que su programa, Incorrectas , fue suspendido desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo.

"En mi infancia, de los 4 a los 7 años, fui abusada. Pero no conté que de chiquita fui una nena abandonada porque mi padre viajaba y yo lo veía una vez al año. Mi madre estaba conmigo, pero era una persona especial, se olvidaba de mí y había días enteros que yo no comía. Ella a veces pasaba la noche en otro lado. Yo recuerdo días enteros que me mantenía con una lata de leche condensada", comentó Alfano en una entrevista con el programa Intrusos .

Detallando esos difíciles momentos, agregó: "A los 5 años desarrollé una técnica de agarrar los huevos crudos, porque no podía cocinarlos claro, y les hacía un agujerito de un lado y del otro, y los chupaba por ahí. Crecí esos años en base a leche condensada y a huevos de esa manera. Eso es lo que a mí me pasó y por más que tengo mucha terapia encima estas cosas quedan dentro mío".

Pero nada de todo esto conmovió a Moria, que desde su cuenta oficial de Instagram, lanzó enfurecida: "Hello prima, Graciela Alfano, desdramatizando el momento de tu niñez cuando con tu amada mamá Matilde no comía, leí que dijiste que vivías tomando leche condensada y chupando huevos, que era casi tu única comida, ¿me comentas por el cel qué te dijo el terapeuta cuando se lo contaste?", escribió la conductora de Incorrectas.

Por ahora Alfano no respondió, pero seguramente llegue el momento. La enemistad entre ellas tiene larga data pero siempre, por una cosa o por otra, vuelven a amigarse. No será este el momento, ¿o sí? Todo puede pasar entre dos de las mujeres más icónicas del espectáculo de nuestro país.