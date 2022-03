¿Primera baja? Por qué peligra la continuidad de Silvina Luna en El hotel de los famosos

Durante el desafío que tuvo que enfrentar en su primera semana como participante de El hotel de los famosos, el nuevo reality de eltrece, a Silvina Luna se la escuchó respirar con mucha dificultad.

Luego de atravesar un enorme laberinto, de subir y bajar de un mangrullo y llegar hasta la salida, la modelo reconoció que fue lo que más le costó de juego: “Me faltaba el aire todo el tiempo”, explicó . Su estado físico encendió las alarmas de BoxFish, la productora, y de eltrece, el canal.

Así lo aseguraron en Intrusos en el Espectáculo, por América TV. Tras poner el cartel de “último momento” en pantalla, Lucas Bertero tomó la palabra y aseguró: “Preocupa el estado de salud de Silvina Luna” . “Preocupa y mucho -continuó- a las autoridades de la productora y a las autoridades del canal porque Silvina Luna no está en condiciones, tal vez, de seguir en el juego a este ritmo”, dijo, con un tono de voz dramático.

Silvina Luna admitió que le "costaba respirar" al cumplir los desafíos físicos del reality Gerardo Viercovich

Luego, agregó que temen perderla, que es una de las figuras más convocantes del envío pero que “las altas exigencias que tienen los juegos y la salud un poco endeble, frágil que Silvina tiene” ponen en juego su continuidad. “Está muy golpeada. Está moretoneada”, continuó el panelista sobre el estado físico de la modelo. “No logra recuperarse de un día para el otro, de un juego hacia el otro”, explicó. En ese momento, con cara de preocupación, Florencia de la V disparó: “Si la tienen como maleta de loco, pobre”.

“El error es que no le hayan avisado que son fuertes los juegos”, analizó Virginia Gallardo. Al respecto, Maite Peñoñori contó que a ella sí le habían anticipado desde producción que algunos juegos “requerían un gran esfuerzo físico y que por eso varios participantes estaban entrenando”. A lo que Nancy Duré acotó: “En el caso de Silvina hay que tener en cuenta esto: uno de los efectos colaterales de los corticoides que ella contó que tomaba por su tratamiento produce esa agitación, problemas de la respiración ”.

Mala praxis y fragilidad

En noviembre pasado, Luna estuvo internada cinco días por las consecuencias que le quedaron por la cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki, con quien está en conflicto judicial. La modelo padece desde entonces insuficiencia renal crónica, toma corticoides y está inmunosuprimida.

En una entrevista que le brindó a LAM, el año pasado, Luna contó que tras haber sido operada por Lotocki su salud es “frágil”. “A los 30 años (cuando se sometió a la cirugía plástica) estaba vulnerable. No tenía a mis papás para que me aconsejen. Tenía un cuerpo privilegiado, no necesitaba operarme. Y me encontré con una persona que abusó de mí física y psicológicamente. Abusó de mi confianza al contarme que me iba a poner algo que no era (en referencia a la sustancia de metacrilato), abusó de mi confianza diciendo que me lo iba a colocar en una parte del cuerpo y al entrar al quirófano me empezó a dibujar otras partes”, aseguró conmovida.

Luego de aclarar que le llevó mucho tiempo sanarse, la exparticipante de Gran Hermano contó cómo logró superar la situación. “Por muchos años no pude contar esto, me daba vergüenza. Pensaba que yo había hecho algo mal. Por eso es muy importante el trabajo psicológico. Yo no soy una persona rencorosa pero sí creo en el karma. Uno recibe en vida lo que hace. Lo que sí me llama la atención es la inconsciencia de las mujeres. Las invito al buscar el amor propio, a aceptarnos como somos. Yo hice un camino de autosanación para llegar a esto”, advirtió.

“A mí me trajo cosas buenas esto que pasó; me cambió la vida, me hizo otra mujer. Fue lento pero hice muchas cosas para llegar a sentirme así. El yoga y la alimentación saludable fueron dos pilares fundamentales. La meditación también, me hizo encontrarme a mí misma y ver qué es lo importante en la vida. Hizo que me concentre en el presente. Por lo general ahí no hay problemas, siempre los problemas están por anticiparte a algo o pensar en el pasado. Entonces eso me trae paz”, agregó.

En febrero de este año y después de cinco meses de juicio, Lotocki fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28.