Marianela Mirra explotó contra Thiago de Gran Hermano por su repudiable actitud en la casa: “Es un atrevido”

escuchar

Luego de la polémica en Gran Hermano 2022 (Telefe) por lo que sucedió entre Thiago Medina y Agustín Guardis, aparecieron repercusiones desde distintos sectores del espectáculo. Una de las figuras que se pronunció al respecto fue Marianela Mirra, quien a través de sus redes sociales dejó en claro cuál es su pensamiento sobre el tema y cargó duro contra el participante de 19 años.

Durante la última semana, Agustín fue víctima de mucha hostilidad por parte de los habitantes de la casa. Ante la sospecha de los hermanitos de que fue él quien utilizó la espontánea, el platense sufrió destrato y se lo vio aislado. Dentro de ese contexto, fue víctima de una situación que fue repudiada en las redes sociales y generó mucha bronca por parte de los televidentes.

Mientras Agustín dormía, se acercó Thiago junto a Juan Reverdito y Walter “Alfa” Santiago. Con los dos últimos como testigos, el joven de 19 años se metió en la cama de su compañero y lo tocó y acarició sin su consentimiento.

Luego, decidió también molestar a Agustín con lo ocurrido y reírse. Lo que para Thiago fue un chiste le costó un gran rechazo por parte del público de Gran Hermano. En las redes, miles de usuarios se manifestaron contra su accionar y aseguraron que cruzó un límite. No fueron solo espectadores comunes, sino que distintas figuras del mundo del espectáculo se expresaron también en ese sentido.

Qué dijo Marianela Mirra sobre lo que hizo Thiago en Gran Hermano

La ganadora de Gran Hermano 2007 utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su malestar por la actitud del participante. A través de una serie de historias, atacó duramente a Thiago. “A pedido de ustedes, mi argumento: es un atrevido, lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos”, opinó.

Las historias de Marianela Mirra sobre la actitud de Thiago en Gran Hermano Captura

A partir de esta intervención, según su testimonio, recibió muchos ataques por parte de fanáticos del participante que se molestaron con este cuestionamiento: “Está loco, la mafia que son los seguidores de Thiago”. A pesar de los ataques, la exparticipante de GH dejó en claro que mantiene su postura. “Los insultos no me van a hacer cambiar de opinión. No quiero figurar, amo el formato y voy a opinar cuando se me venga en gana”, sentenció.

Lejos de quedar ahí, Mirra agregó que nunca había tenido que experimentar insultos en su cuenta de Instagram como los que sufrió en esta oportunidad: “En este perfil jamás tuve que leer un insulto por suerte, pero dar una opinión dio lugar a ‘gente’ que dijera lo que sea”.

Las historias de Marianela Mirra sobre la actitud de Thiago en Gran Hermano Captura

En esa misma línea, se defendió de algunos comentarios que le recordaban lo ocurrido con Diego Leonardi, a quien le aplicó la espontánea y lo sacó del juego, algo que por muchos se consideró como una traición. Sobre ese tema, afirmó que lo suyo se trataba de un juego y que se respetaban los límites. “Con Leonardi nos amamos, es otra historia. Nosotros jugamos, pero no nos metimos con la sexualidad ni faltamos el respeto a nadie. Suerte con el tal Thiago. A mí no me importa cómo le vaya, pero amo el formato de GH y voy a opinar siempre que quiera”, cerró.

LA NACION