Gran Hermano, en la tensión entre el encierro y las redes sociales: denuncias, nominaciones y actitudes repudiables

Con una placa que dejó nominados a Mora Jabornisky, Walter “Alfa” Santiago, Agustín Guardis, Daniela Celis y Juan Reverdito , Gran Hermano comienza su tercera semana con la confirmación de que, como nunca antes, el público vive en redes sociales y programas periféricos una realidad muy diferente de la que transitan los 16 participantes que siguen en juego.

Y es que la salida de Martina Stewart Usher y su posterior gira por diferentes programas de televisión dejó en claro que la legión de fanáticos del reality show que lidera las planillas de rating [anoche promedió 20 puntos] analiza la realidad y tiene a sus favoritos a partir de sucesos, trascendidos y declaraciones hechas fuera de los muros de la casa más vista del país.

Martina, quien entró al juego con un clip en el que Telefe decidió destacar que la bisexualidad “le daba asquito”, nunca logró ganarse el cariño de los televidentes y fue expulsada la semana pasada por casi el 60% de los votos. Tanto en el diálogo que tuvo con Santiago del Moro y los panelistas de Telefe como en entrevistas que dio esta semana la profesora de educación física de Tigre aseguró que sus dichos fueron: “Para picantear, pero no pienso así”. Tampoco ayudó en su imagen pública supuestas denuncias de maltrato a alumnos, algo que no consta en la Justicia, pero que circuló por las redes sociales como una verdad mientras ella estaba encerrada.

“No me gusta que digan que soy maltratadora y eso ya está en manos de abogados. Me están difamando por un chisme y no hay denuncias. Lo que dicen no es verdad. ¡Estaban esperando que entrara a Gran Hermano para acordarse de que tenían una profesora maltratadora parece... Me fui de mi trabajo súper limpia y me parece una falta de respeto que repitan esta mentira”, le dijo a LA NACION.

La denuncia que sí existió fue para Julio Ricardo Medina, el papá de Thiago, quien es acusado de ejercer violencia basada en género por una de sus hijas. El hombre fue detenido hace pocos días sin que el participante se enterase de nada.

El reality show también fue noticia por algo que no sucedió dentro de la casa , pero sí en sus límites: el influencer Wandi logró acercarse peligrosamente a la propiedad tras haber saltado un alambrado y trepado un paredón evadiendo a la seguridad. Desde un techo pudo filmarse para TikTok y dejó caer una prenda de vestir con su nombre.

Las imágenes de la infracción recorrieron la web y la tele quiso llevarlo de invitado, pero muchos productores se encontraron con un obstáculo: pidió 100 mil pesos para visitar Intrusos y 120 mil para ir a LAM. “¿Vos te das cuenta? No llegamos ni a pagar el aguinaldo de diciembre. Plata no tenemos, pero amor sí”, le respondió Flor de la V, quien de todos modos logró convencerlo de tener un móvil con él.

Una escena que se pudo ver ayer por la señal Pluto TV también generó mucho revuelo en redes: Thiago se acostó junto a Agustín, blanco preferido de agravios y chistes por parte de ciertos participantes del reality por creer que realizó una nominación espontánea, y lo acarició mientras dormía . Esto motivó el repudio de muchos usuarios incluyendo el de la ONG Amnistía Internacional:

Hasta el momento las imágenes no aparecieron en las galas de Telefe y no se anunció ninguna sanción. Esto generó que muchos crean que Thiago está siendo protegido por la producción. Lo cierto es que se perfilaba como uno de los favoritos de la casa por su historia de vida, pero poco a poco las acciones hostiles de varios con Agustín lo están dejando en otra posición.

Tanto Marianela Mirra en su cuenta de Twitter como De la Ve en Intrusos señalaron la actitud repudiable: “El canal de las pelotas lo venía cuidando porque muestran lo que quieren. Si es por historia de vida, me encanta Thiago, lo elegimos para que gane, pero si lo vemos en el juego, por lo que él muestra en la casa, lo pondríamos en placa la semana que viene”.

La repudiable acción de Thiago

Sin embargo, todas estas discusiones, detenciones e intromisiones virales les son ajenas a los participantes de la casa, quienes viven su propia realidad. Y aunque el aislamiento siempre fue la clave del formato, en los seis años que pasaron desde su última edición, las redes sociales crecieron tanto que nunca se habían vivido los fanatismos con tanta intensidad en tiempo real.

Así, ayer se supo que la nominación espontánea no fue obra de Agustín, como se cree dentro del juego, sino que fue Coti, quien le dio tres votos a Lucila y dos a Mora porque “formaron un nuevo grupo ahora y tuvieron actitudes” en su contra. Sin embargo, cuando salió del confesionario y se encontró con Cata y Thiago comentó que le habían dicho que ya se había hecho la espontánea, lo que llevó a todos a creer que había sido Agustín.

Coti también quedó en el centro de la tormenta por un enfrentamiento con Alfa luego de que supuestamente husmeara entre los pañuelos de su compañero. “Si llegaste a tocar algo, te agarro la ropa y te la quemo. Yo no toqué nada ni te escondí nada a vos”, le dijo con firmeza. Mientras tanto se afianzó su relación con el Conejo a la vez que la pareja de Juliana con Maximiliano también se consolida.

Los cinco nuevos nominados de Gran Hermano (Captura de TV)

Si uno se guía por el termómetro de las redes, el próximo participante en abandonar la casa será Mora o Juan. Sin embargo, esta noche Romina Uhrig, quien es la líder de la semana, deberá salvar a uno de sus compañeros y tal vez cambie el panorama de cara a conocer al tercer expulsado.