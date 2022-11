Gran Hermano 2022: la reacción de “La Tora” tras la salida de Mora y la permanencia de Agustín en el reality

escuchar

Lucila Villar siempre mostró su carácter y lo directa que es a la hora de enfrentar los conflictos emocionales. “Tengo fuerza y me llevo todo por delante”, anunció en su presentación para justificar su apodo, “La Tora”. Así, el conductor del reality Gran Hermano se sorprendió por la reacción de la joven de 28 años en la última gala de eliminación, que tuvo lugar en la noche del domingo.

Agustín Guardis fue salvado por el voto popular y el público elegiría quién abandonaría la casa más famosa del país este fin de semana, entre Juan y Mora. Tras la eliminación de Jabornisky, “La Tora” no logró disimular su cara de ofuscada y dijo sin filtro lo que pensaba: “¡Quería que se vaya Agustín! Eso es lo que pasó, no que quedaron ellos en placa”.

La bronca de La Tora por la eliminación de Mora

Del Moro se sorprendió ante la reacción de Villar. “Te vi más nerviosa que a tus compañeros, que se están por ir”, cuestionó. “Porque a los dos los quiero mucho. Me afecta más la salida de alguno de ellos dos que la de Agustín”, apuntó la participante. Frente a esto, el conductor del reality sentenció: “Es la primera vez que me pasa el hacer una gala de eliminación y que alguien esté tan, tan mal, que no sea uno de los nominados. A menudo que pasan las semanas, ustedes van entablando vínculos”.

LA NACION