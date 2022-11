Gran Hermano 2022: La Tora reveló una polémica frase de Thiago que no salió al aire

escuchar

Desde el comienzo de Gran Hermano (Telefe), en la casa se viven momentos de tensión propios de la convivencia y las estrategias de juego. Cada reacción o situación que protagonizan los participantes hacen que el público luego tome la decisión de quién se va del juego a través de su voto. Este factor fue crucial para que se determinaran los eliminados. Es por ello que La Tora denunció en vivo que desde la producción eligen qué momentos transmitir y difundir y cuáles no. Y que eso afecta directamente la reacción de la audiencia. Puntualmente, reveló una fuerte frase que esbozó Thiago, uno de los favoritos.

El jueves por la noche, la última eliminada de Gran Hermano no dudó en hacer su propio análisis del reality en El debate. Ante la discusión acerca de cómo afectan los vínculos amorosos al juego de los participantes, Sol Pérez indicó que más allá de ese aspecto, muchos de los jugadores tienen reacciones no aceptadas por el público y fue allí que La Tora destacó que hay situaciones que no se muestran en las transmisiones. “Hay una frase de Thiago que es muy fuerte contra Agustín que yo nunca la escuché en la tele”, adelantó.

Ante la insistencia de Santiago del Moro, la participante destacó las palabras que le causaron gran indignación cuando las escuchó por parte de su compañero: “‘Cul… con sueño no tiene dueño’. Esa frase fue cuando se puso arriba de Agustín y se la pasaba diciendo por la casa. No es graciosa”. Esto habría ocurrido semanas atrás, cuando se sospechaba que el joven oriundo de La Plata había realizado la nominación espontánea y esto provocó enojo en los participantes y algunos de ellos lo atacaron de diversas formas, entre ellos Thiago quien se metió en su cama mientras dormía y lo manoseó.

La fuerte frase provocó un repudio entre los panelistas, lo que generó la reiteración de La Tora, quien aseguró que este momento no fue televisado. “No a todos se lo mide con la misma vara”, argumentó Martina en coincidencia con su compañera.

