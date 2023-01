Gran Hermano 2022: Santiago del Moro retó en vivo a Coti por no usar protección durante sus relaciones sexuales

escuchar

El juego de Constanza Romero en Gran Hermano (Telefe) generó diversas controversias dentro y fuera de la casa, y finalmente le valió su eliminación, lo que la convirtió en la décima participante en salir del reality. Considerada una gran jugadora, con la determinación que la caracteriza, la joven le hizo frente a las críticas enunciadas por los analistas del juego en El Debate (Telefe), pero una respuesta generó una fuerte reacción por parte de Santiago del Moro, quien destacó la importancia del uso del preservativo en las relaciones sexuales.

Semanas atrás, el conductor del ciclo sorprendió en una conexión en vivo con la casa de Gran Hermano en la que repasó los pasos para el uso y correcta colocación del preservativo masculino. No se trató de un hecho aislado, sino una decisión del conductor al detectar que las parejas dentro del reality mantenían encuentros íntimos sin protección. Este fue el foco de la charla el lunes por la noche, durante el análisis de Coti desde el exterior de la casa.

Coti y Alexis en el centro de la polémica por sus relaciones sexuales (Captura video)

Las relaciones sexuales que Coti mantuvo con Alexis dentro de la casa fueron el punto de discusión en la convivencia debido a algunas veces que las mantenían frente a sus compañeros, lo que fue considerado una grave falta de respeto. En su momento, la joven pidió disculpas y las reiteró una vez que salió de la casa. En esa línea, destacó la vergüenza que le generó el asunto al pensar en las reacciones de sus padres.

Asimismo, Gastón Trezeguet recordó el momento en el que Coti esbozó la posibilidad de estar embarazada, como consecuencia de no usar protección. Ese momento, fue el puntapié que tomó Santiago del Moro para llevar a cabo su reto y posterior explicación. “Para mí, el tema del cuidado -del forro- es fundamental, y no se habla nunca”, aseguró el conductor en un claro mensaje para la participante al volver al remarcar lo bien que le parece que cada persona viva su sexualidad con libertada.

“Siempre está y más en relaciones ocasionales como las de la casa porque es gente que no se conoce”, reiteró Del Moro. Por su parte, Coti le dio la razón y agregó: “A veces hay que golpearse la cabeza contra la pared para decirse: ‘Estoy haciendo mal las cosas”. Rápidamente, el conductor la interrumpió, con tu tono tajante y dio por finalizado el tema: “Pero eso ni en joda. Cuidate mucho, porque como siempre te decimos nosotros: si no te cuidás vos, no te cuida nadie”.

