Gran Hermano 2025: quién ganó la prueba del líder este martes 25 de marzo

Esta semana en Gran Hermano (Telefe) hay una placa de nominados extensa por una sanción. Entre los que se encuentran en la lista está Chiara Mancuso, que se ganó el apodo de “Cobra”, y fue beneficiada por un amigo. Tras en desafío, Ulises se consagró como el líder de la semana este martes 25 de marzo y se propuso ayudar a su compañera cuando le tocó fulminar a un jugador y dar votos extra.

Quién ganó la prueba del líder en Gran Hermano

Vestidos con camisetas de fútbol por el partido de la selección argentina ante Brasil, que terminó en un 4-1 para el equipo albiceleste, los participantes de Gran Hermano se enfrentaron en un desafío de tiempo muy particular. Se trató de un set de tres barras verticales con pedazos de fruta gigantes que debían organizar en las guías verticales hasta dejarlas organizadas como un modelo que les mostraban.

Así fue el desafío del líder de la semana Gran Hermano

Ulises fue el ganador y obtuvo dos beneficios. Por un lado, la posibilidad de otorgar dos votos extra a un participante. Sin dudarlo, los destinó a Chiara, dándole la posibilidad a su amiga de tener más peso en la votación de las nominaciones. Además, le tocó fulminar a alguien.

“Santi [del Moro], la verdad que no era la idea, pero con esta noticia de que Chiara está nominada en placa negativa voy a fulminar a Lulú (refiriéndose a Lourdes Ciccarone) para que no se me complique la gorda“, explicó el participante.

El Big Sancionó A 5 Jugadores

Los nominados hasta ahora son los siguientes:

Chiara Mancuso

Luz Tito

Sandra Priore

Santiago “Bati” Larrivey

Juliana “Furia” Scaglione

Lourdes Ciccarone

Lourdes es la nueva nominada en Gran Hermano

Cómo ver Gran Hermano en vivo

El reality se puede ver en vivo por televisión o por streaming. En el primer caso, es a través de distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por el Canal 10.

Existen distintas maneras de seguir las galas del reality de forma online. Una de ellas es por el sitio oficial de Telefe, por el cual es posible ver la programación en vivo. Para ello, solo hace falta ingresar a MiTelefe y seleccionar en el menú superior la opción “Vivo”. Por esta página web también se pueden ver los episodios que ya se emitieron.

Cómo ver Gran Hermano en vivo

En tanto, es posible ver la transmisión en vivo a través de la plataforma Pluto TV, que ofrece televisión y streaming gratis. Por su parte, Streams Telefe brinda una cobertura completa de más de ocho horas diarias en vivo, por Twitch, YouTube y las redes sociales.

A su vez, se podrá ver la transmisión por 24 horas a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los participantes durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas.