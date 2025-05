Gran Hermano 2025 (Telefe) tendrá esta noche un nuevo eliminado, después de la primera parte de la gala de esta semana, que comenzó el domingo 18 de mayo.

Esta es una modalidad que comienza a regir a partir de hoy, ya que el programa está cerca de la final en su temporada 2024-2025. “Como ya son casi finales y estamos llegando a la instancia final, van a ser galas desdobladas, donde se comienza el domingo y se define el lunes. Algunos van a bajar el domingo, pero el lunes se define todo“, aseguró Santiago del Moro en un breve comunicado en vivo.

La placa de nominados de este lunes 19 de mayo Gran Hermano

Gran Hermano 2025: quién se va este lunes 19 de mayo

Este domingo 18 de mayo comenzó la gala de eliminación de Gran Hermano 2025. Anoche, comenzaron a salir los resultados de los votos del público. En particular, la primera en salvarse fue Katia “La Tana” Fenocchio que, además de no quedar en riesgo de eliminación, entró en el “Top 9″ de participantes que enfrentan la final del programa. “Estoy haciendo las paces conmigo misma, dejando la culpa y aceptando lo que soy”, se sinceró Katia, que solo obtuvo el 7,3% de los votos para irse. “Al principio no me la creía: ¡Gracias a La Matanza y a mi hija!“. Del Moro sentenció: ”Se viene una nueva Tana".

Luego, el conductor continuó con la segunda participante que quedó fuera de peligro de quedar eliminada. Se trata de Selva Pérez, que obtuvo el 8,9% de los votos para irse y quedó firme en la casa. Con mucha alegría, la participante agradeció a Uruguay, la Argentina, al público y a distintos familiares. “Estoy feliz, estoy encantada, adoro que una mujer de 51 años diga ‘puedo’. ¡Podés, gorda, podés!”, dijo a la cámara para todas las amas de casa. Santiago del Moro, sonriente, le respondió: “Gracias a vos, yo esperaba que se te acaben las pilas, y nunca ocurrió”.

Katia y Selva, las dos salvadas de la primera parte de la gala de eliminación Gran Hermano

En definitiva, esta noche se define entre Juan Pablo, Luz, Lucía y Ulises la eliminación. Estos participantes, si bien son centrales en el juego, disputan frente al público su continuidad en Gran Hermano 2025.

El conductor del reality también dio un anuncio especial en el que comunicó que esta semana los participantes se nominarán entre ellos de forma negativa para una placa positiva: “Lo que pasa es que ellos no van a saber, no se les va a informar lo que pase”. La única regla que tiene esta nueva modalidad de la semana es que deberán quedar cinco participantes en placa, como mínimo.

El anuncio de Santiago del Moro Gran Hermano

¿Cómo votar en Gran Hermano?

