Gran Hermano 2022: un nuevo participante abandona la casa este lunes

escuchar

16.17 | Ariel estalló contra Alfa por un gesto hacia Camila y fue tajante

Las cosas entre Alfa y Ariel están peor que nunca y recientemente volvieron a enfrentarse. Mientras Camila dormía en el sillón, Walter le metió el dedo en la boca y dijo: “me muerde”. Algunos de los participantes se rieron, pero Ariel no dejó pasar la situación y lo frenó. “No, no le hagas eso, no se jode con eso. Está dormida, está vulnerable”, expresó enfurecido.

Ariel estalló contra Alfa por un gesto hacia Camila y fue tajante

16.09 | Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano (Telefe) se encamina a una nueva gala de eliminación, con una de las placas más polémicas en lo que va del reality. Son tres los nominados: Alexis, alias “El Conejo”, Alfa y Ariel. El público será quién decida, quién abandona la competencia.

LA NACION