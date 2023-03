Gran Hermano: Camila es la nueva eliminada y los memes estallaron

escuchar

Después de meses de aislamiento, sorpresas, peleas y estrategias, Gran Hermano (Telefe) atraviesa su etapa final y próximamente se conocerá quién se consagrará como el ganador. Este domingo se realizó una nueva gala de eliminación donde el público decidió a quién dejar en carrera y a quién sacar de la casa. La decisión final fue entre Romina y Camila y por mayor porcentaje de votos fue Lattanzio quien debió abandonar el reality. Como suele suceder en todas las transmisiones, los usuarios de las redes sociales no tardaron en expresarse y los memes se apoderaron de Twitter.

En la última semana, fueron cuatro los participantes que quedaron en placa. Ignacio “Nacho” Castañares ganó la prueba de liderazgo y eso evitó que quedara nominado. Por ese motivo, los votos se repartieron entre Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Romina Uhrig y Camila Lattazio. “El primo” obtuvo solo el 0,47 por ciento de los votos y fue el primer salvado. La siguiente fue “Disney” con el 8 por ciento.

Camila, Marcos, Julieta y Romina estuvieron nominados para eliminar Gran Hermano (Fuente: Telefe/Captura de video)

La exdiputada recibió un mayor apoyo del público, el 39,74 por ciento de los votos, lo que le dio la chance de quedarse en la casa. Camila, por su parte, obtuvo el 60,26 por ciento de los votos y quedó eliminada. Como ya es usual, en cuestión de segundos las redes sociales estallaron. Los usuarios dieron sus opiniones y se pronunciaron al respecto. Algunos festejaron la salida de la participante y otros la cuestionaron.

Las reacciones en las redes tras la eliminación de Camila de Gran Hermano (Foto: Twitter @eeemiliano)

“Se fue Camila, la última sobreviviente del repechaje/nuevos ingresos. Finalmente, los últimos cuatro son los originales”, sostuvo un usuario de Twitter. Por su parte, otro optó por la ya emblemática foto de “así se festeja en el Obelisco” y escribió: “Vamos, chau Camila. Leo como lloran”.

Los memes tras la salida de Camila de Gran Hermano (Foto: Twitter)

La gala de eliminación de Gran Hermano transcurrió a la misma hora que la 95° edición de los Premios de la Academia, donde Argentina, 1985, estaba nominada como mejor película internacional. Si bien fue superada por Sin novedad en el frente, de Alemania, los usuarios estuvieron orgullosos por el logro. Asimismo, varios siguieron en simultáneo las dos transmisiones y aunque algunos se mostraron tristes por la derrota en Hollywood, lo compensaron con el resultado del reality: “No ganamos el Oscar, pero se fue Camila”.

Las reacciones tras la salida de Camila de Gran Hermano (Foto: Twitter @gonzacarranzaa)

Los memes estallaron tras la salida de Camila (Foto: Twitter @tomasdrohobycki)

Pero, por otra parte, también estuvieron aquellos fanáticos que se lamentaron por la salida de la participante y se pronunciaron en contra del resultado de la votación. “Se fue Camila. Todos decían que se iba Romina y se filtró que Del Moro entraba con las hijas de ella el martes. Raro”, sostuvo una usuaria con un meme de Darío Barassi. Por su parte, otra usó uno de MasterChef y comentó molesta: “¿Se fue Camila? Listo, ya se pasaron”.

A su vez, otra cuenta de Twitter defendió a la última eliminada y comentó: “Camila preocupada diciendo: ‘ay, me estaban gritando ‘me van a ca... a palo’'. Te amo mujer, el público no te merece”. Asimismo, una usuaria no dudó en demostrar su enojo y sostuvo: “Bueno, se notó que es arreglado, la hicieron sentir súper mal a Camila dejando el ‘tomatela’ que gritaba la tribuna”.

Las reacciones en las redes tras la salida de Camila de Gran Hermano (Foto: Twitter @aarontsuarez)

Las redes reaccionaron a la eliminación de Camila (Foto: Twitter @mikaajimee)

