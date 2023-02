Gran Hermano, en vivo: ¿quién será el familiar ganador?

escuchar

15:54 | ¿Cuál fue el primer familiar en irse de la casa?

El sobrino de Romina, Fabián, fue el primero en ser elegido para abandonar Gran Hermano la semana pasada. Fue votado por los jugadores y sus respectivos familiares.

“Es feo. Porque sentía parte de las nenas y de mi familia estando él acá. Te sentís acompañada y cuando se van te sentís sola de nuevo”, expresó entre lágrimas la exdiputada ante la salida del joven.

15:34 | La angustia de Romina por sus hijas

La única que no se mostró entusiasmada cuando vio entrar a su familiar fue Romina. Es que en lugar de sus hijas, quien ingresó por la puerta fue su sobrino, Fabián. Cuando lo vio, la exdiputada no pudo disimular su descontento. Ella esperaba ver a las tres hijas, pero Santiago Del Moro le explicó que no pueden entrar menores a la casa.

15:24 | ¿Qué se define este domingo?

Esta será una gala de eliminación, pero no de los participantes del reality sino de los familiares que ingresaron la semana pasada a la casa. Según explicó Santiago del Moro, el pariente que gane el domingo le cederá la inmunidad a su familiar y así lo ayudará a evitar que el resto de sus compañeros lo voten la próxima semana.

15:14 | ¿Qué ocurrió está semana en Gran Hermano?

Tras la eliminación de Daniela, ingresaron un familiar por cada uno de los participantes:

El padre de Nacho, Rodolfo

La madre de La Tora, Gladys

La hermana de Julieta, Camila

La hermana de Marcos, Valentina

La hermana gemela de Camila, Florencia

El sobrino de Romina, Fabián

Cada hermanito recibió un familiar en la casa, y todos juntos convivieron durante la semana. Al momento de anunciar su ingreso al certamen, el conductor del programa, Santiago Del Moro, explicó: “Van a estar unos días. En cierta manera, van a competir y tienen que ver con qué los van a apuntalar en este último trayecto”.

A su vez, advirtió que los nuevos ingresantes no podían darles información de afuera a los participantes: “Entró gente que ustedes aman, no los expongan. Con una jugada en falso que Gran Hermano detecte y evalúe como infracción, los manda directamente a placa y a los invitados los saca de la casa”.

14:54 | ¿Quién fue el último participante eliminado de la casa de Gran Hermano?

La semana pasada, Daniela fue elegida por el público para que abandone la casa. Obtuvo el 53,17 por ciento, en el mano a mano con Camila, quien cosechó el 46,83 por ciento.

En el instante en que se conoció la noticia, Julieta y Daniela se fundieron en un abrazo, y la joven eliminada le dijo: “Voy a jugar con ustedes desde afuera, no pasa nada”. Luego, se despidió del resto de sus compañeros: “Pasenla hermoso y diviértanse. Me encantó conocerlos. Estoy segura de que afuera los voy a ver a todos. Los amo con mi corazón”.

Daniela es la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano

