Gran Hermano 2026: Gladys La Bomba Tucumana se quebró tras una discusión con Tamara Paganini

Un intenso enfrentamiento dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) derivó en un momento de fuerte tensión para Gladys “La Bomba Tucumana”, que quedó al borde de abandonar el reality. La cantante se quebró emocionalmente tras una discusión con Tamara Paganini, quien durante una actividad hizo referencia a Luciano Ojeda, expareja de Gladys y fallecido en 2025. La situación generó un profundo impacto en la participante y alteró el clima dentro del programa.

Todo se dio en el marco de la dinámica “Seamos Francos”, cuando Tamara cuestionó a la artista por su actitud y le recriminó la falta de colaboración en la convivencia. “La montaña de ropa que tenías y me decías que la ibas a sacar cuando tuvieras ganas”, lanzó en un primer momento. La situación luego subió de tono cuando sumó: “Y ponías la excusa de que estabas triste por el aniversario del marido fallecido”.

Gladys manifestó su malestar y pidió contención tras la discusión con su compañera

La respuesta de Gladys fue inmediata y cargada de angustia. “No te metas con eso, Gran Hermano, te pido que la frenes, que ni se le ocurra hablar de mi esposo. Yo no quiero estar más acá, me quiero ir de este lugar horrendo, espantoso, cero empatía”, expresó, visiblemente afectada y quebrada frente al resto de los participantes.

En medio de la tensión, Emanuel intentó intervenir para frenar la discusión y pidió que se cuidaran las formas, señalando que el tema era sensible para Gladys. “Es algo que le duele, Tami”, advirtió, aunque Tamara mantuvo su postura y sostuvo que la cantante estaría apelando al recuerdo de su pareja como parte de una estrategia dentro del juego.

Ya después del cruce, Gladys se mostró visiblemente afectada y buscó contención en la cocina junto a Emanuel y Cola. Allí contó que decidió pedir hablar en el confesionario con Big, al no sentirse cómoda dentro de la casa, y no descarta abandonar definitivamente el reality.