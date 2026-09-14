Gran Hermano, la final: Ángel de Brito reveló quién está por dejar la casa y hay conmoción

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tiene un cronograma confirmado de cara a la final del próximo miércoles 16 de septiembre, por lo que este lunes 14 se revelará cuál de las últimas tres participantes se quedará a las puertas de la definición más importante. Por esta razón, hay muchas dudas alrededor del futuro de Charlotte Caniggia, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos.

A través de su canal de difusión en Instagram, Ángel de Brito decidió meterse de lleno en la final de Gran Hermano y se encargó de filtrar todos los datos oficiales de las votaciones. “Resultados parciales de GH. ¿Cómo van las votaciones? Esta noche se va Charlotte”, comenzó por escribir.

Charlotte Caniggia sería la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada (Fuente: Gran Hermano)

Y eso no fue lo único, sino que incluso hizo mención a los resultados en general para definir a la nueva campeona del reality de Telefe: “Segunda Yipio. Por ahora, gana cómoda Sol”. Así, buscó dejar en evidencia que, hasta ahora, la audiencia elige a la exparticipante de la edición de Gran Hermano 2011, donde fue la última eliminada antes de la final de cuatro integrantes.

Ángel de Brito asegura que Charlotte Caniggia dejará la casa este lunes Captura Instagram

Este desenlace tiene un tinte histórico para el formato en Argentina, ya que tras 19 años, una mujer volverá a ocupar el lugar de campeona. La última vez que una concursante femenina triunfó en este certamen ocurrió en 2007 con Marianela Mirra, mientras que Viviana Colmenero se convirtió en la primera ganadora en la edición 2002/03.

Tras la gran final del miércoles 16, el jueves 17 de septiembre se emitirá la noche de campeonas, la cual marcará el cierre total de esta edición del formato televisivo. La expectativa crece en el público ante la cercanía de la decisión final que determinará a la nueva campeona de Gran Hermano, tras lo que fue la consagración de Santiago “Tato” Algorta en el reality anterior.