Gran Hermano se vio obligado a tomar una fuerte determinación en el programa del martes 26 de diciembre: sancionó a dos participantes con una triple sanción, por un incidente violento que dividió aún más la casa. Se trata de Juliana ―también conocida como Furia―, quien le dio un cachetazo a “El Paisa” Williams. Esta imagen se viralizó en las redes y hasta trascendió la versión de que podrían expulsar a uno de ellos.

En el video, se puede ver como Furia se acerca a Williams tras lavarse las manos, le dice algo y se va por el pasillo. Acción siguiente, el joven salió corriendo tras ella y la acusó de haberlo golpeado a los gritos. Algunos de sus compañeros debieron frenarlo al correntino para que la situación no escale.

Tras esta situación, se definieron mejor dos bandos dentro de la casa del reality: los hombres y Denisse, Zoe, Isabel y Sabrina, por un lado; y Furia, Cata, Agostina, Carla, Lucía y Florencia, por el otro. Por su parte, Rosina hace su propio juego.

Qué es la triple sanción

Frente a esta situación, la producción decidió tomar la decisión de sancionar a Juliana y a Williams. Cabe recordar que en el reglamento de la competición está prohibida cualquier situación de violencia física, y como consecuencia se debe expulsar a los participantes que se involucre en un altercado de estas características.

Gran Hermano informó que tanto Furia como El Paisa tendrán una triple sanción. Esto significa que ambos van directo a la placa de nominación, no podrán votar a ninguno de sus compañeros ni podrán ser salvados por el líder de la semana.

“Observé que Juliana tuvo un gesto inapropiado hacia Williams, el cual rechazo absolutamente, como así también la reacción desmedida de él con amenazas e insultos. Analicé detalladamente y tomé la decisión de sancionar a ambos”, dijo Gran Hermano a los jugadores al dar las sanciones.

¿Qué ocurrió en Gran Hermano tras el cachetazo que Juliana le dio a Williams?

Durante el programa del martes, el conducto Santiago del Moro mostró un sobre negro en el cual se indicaba qué medida se iba a tomar. Antes de abrirlo, las dos personas involucradas en el incidente debieron ir al confesionario para explicarle a Gran Hermano su versión de los hechos.

Primero fue El Paisa, que dijo lo siguiente: “Cuando fui al baño, Juliana ‘Furia’, vino y me pegó dos cachetadas así, fuerte. Y bueno, fue mi chispoteada (SIC) de cabeza, de querer agarrar todo mal, digamos“.

Cuando se le comunicó que esas situaciones no estaban permitidas en la casa y que se estaba evaluando tanto la reacción de su compañera como la suya, el concursante le bajó los decibeles a lo ocurrido. “Por eso, no quería... Si estuviera mi viejo me hubiera c... a patadas en el o..., mi mamá me hubiera c... a cachetadas, porque no le gusta que sea así, que tenga esas reacciones. No es de mala onda ni nada, pero por ahí una llamadita de atención... Tampoco para llegar al caso de lo que todos pensamos”, señaló ante la posibilidad de una expulsión.

Luego fue el turno de Furia, quien explicó que Williams la había burlado por haber perdido el desafío del líder. “Pasé por al lado del Paisa y me dijo: ‘Soldado caído’, no sé qué. Me lavé las manos, me pasé el agua por el pelo. Voy, me acerco y le digo: ‘Bueno, vamos a ver si vos vas a poder aguantar. Y le hago con la mano como un cachetazo en la cara, pero fue un mini cachetazo, no fue una piña. Pero por el agua se escuchó el sonido del golpe. Y saltó como si le hubiese pegado, re turbio. Vino el otro, el “papá” de acá, que se llama Licha, y empezó a decirme: ‘¿Por qué le pegás a un nene?’.

Cuando Gran Hermano le informó que podría ser expulsada por esta situación, Juliana respondió lo siguiente: “Si tengo que retirarme de la casa por golpeadora, no tengo drama. Yo, al pibe, no le pegué. Siento que agrandan demasiado cada b... que hago o que digo. Es como que todo el tiempo están buscando roña. Si no es por una cosa, es por otra, por un comentario. Y yo, como soy pólvora y si me tirás un palito salto, obviamente lo usan a favor. Y acá el que se enoja, pierde”.