Gran hermano: quién hizo la primera nominación fulminante de la casa y cómo lo comunicó Santiago del Moro

El miércoles por la noche, el juego en Gran Hermano (Telefe) dio un giro. En vísperas de la instancia final del reality, se ejecutó por primera vez la nominación fulminante, que fue habilitada a mediados de enero. Camila fue quien la recibió de parte de Julieta, motivo por el cual quedó en placa directamente. Los participantes conocieron esta información previo a dar sus votos y se vieron obligados a modificar sus estrategias.

Históricamente en el reality, la fulminante es una herramienta muy importante. Su ejecución pone en placa directamente a un participante, que no puede ser salvado en ninguna instancia. Además, cada hermanito puede utilizarla solo una vez en todo el juego, por lo que se requiere un gran análisis a la hora de usarla. Julieta fue quien no lo dudó y puso en marcha su estrategia.

Se ejecutó la primera fulminante en la casa de Gran Hermano

“Si se tiene que picar, que se pique. La vida es una y la fulminante también. No me quiero quedar con las ganas de nada en esta casa, así que se la voy a hacer a Camila”, expresó la joven en el confesionario al momento de utilizar esta nominación. Aunque se mostró muy segura de su plan de juego, reconoció que la posible intervención de la audiencia con gritos del afuera que la expongan la colocaba en una incómoda situación. Por esto, pidió la colaboración del público para que guarden silencio.

Al justificar su voto, indicó que había aspectos de su compañera que no “le cerraban”. Asimismo, remarcó que con la fulminante buscaba que haya una diversidad en los votos, ya que Romina era la líder de la semana y sabía que sus compañeros iban a ir por ella y Daniela. “Lo dejo en las manos de la gente, confío en que ven más que nosotros y en que muy diferente no pensamos por las placas y los que se fueron yendo”, cerró.

Julieta explicó por qué le hizo la fulminante a Camila

Más tarde, al momento de la nominación en vivo, Julieta volvió a hablar de su estrategia de juego: “Lo hice por algo que pienso de esta placa. Espero que me salga bien y que Dani o yo quedemos en placa”.

A su vez, explicó que si bien sabía que Camila iba a estar en la mira de sus compañeros, se aseguró que vaya a placa y los votos del resto sean diversos para que ni ella ni su amiga vayan juntas al voto telefónico. Sin embargo, no todo salió como lo planeó.

Con la fulminante en juego, Santiago del Moro le comunicó en vivo a Camila que la recibió, para que de este modo el resto de sus compañeros no la voten porque ya estaba en placa.

“Ha pasado algo duro de comunicar, pero que está dentro de las reglas del juego y que es una herramienta que ustedes tienen”, fueron las palabras del conductor para dar la noticia.

Camila fue la primera fulminada de la casa de Gran Hermano

“Hay alguien que no puede ser salvado. Una de ustedes está en la placa, es decir, en la gala de eliminación del domingo próximo. La participante fulminada es Camila”, sostuvo.

Si bien la joven no pudo disimular su gesto de sorpresa, pareció que se tomó la noticia de la mejor manera. No obstante, una vez que terminó la comunicación con Del Moro, se dirigió directamente a sus compañeros para buscar al encargado de mandarla a placa. “Me fulminaron ¿Quién de ustedes fue?”, les dijo, pero no tuvo respuestas.

