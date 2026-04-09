Gran Hermano: quiénes quedaron nominados este miércoles 8 de abril

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una nueva noche de nominaciones, emociones y hasta una sanción para el líder, Nazareno, quien perdió su beneficio. Tras conformar una placa multitudinaria, tendrán que esperar hasta el lunes 13 de abril para saber qué participante se irá como el más votado por la audiencia.

Durante esta semana, el liderazgo fue ganado por Nazareno Pompei en una final contra Catalina “Titi” Tcherkaski. Pero, en la previa a la definición, Telefe mostró que ambos hablaron de más y anuló el beneficio completo, por lo que el nuevo líder pasó a ser Martín Rodríguez por descarte, ya que él fue el último en tener el rol.

De esta manera, Martín se llevó todos los beneficios con excepción de la inmunidad y tuvo que elegir a otros dos jugadores, para fulminar a alguien y sacarle la posibilidad de nominar a otros cinco: Brian y Emanuel, los elegidos, fulminaron a Titi, quien inauguró la placa con Pincoya, sancionada por Gran Hermano. Con respecto a los votos, se los sacaron a: Dani, Nazareno, Lolo, Manu y Yipio.

El curioso beneficios para los "líderes"

Para esa nueva nominación, todas se hicieron en vivo, a diferencia de las últimas galas. A su vez, Solange “Sol” Abraham obtuvo el “voto legado” (3, 2 y 1) de Cinzia Francischiello, la última eliminada de la casa. De esta manera, el orden de nominaciones y los votos emitidos fueron los siguientes:

Emanuel Di Gioia: 2 a La Maciel y 1 a Dani .

y . Brian Sarmiento: 2 a La Maciel y 1 a Nazareno .

y . Martín Rodríguez: 2 a Lola y 1 a Dani .

y . Tamara Paganini: 2 a Nazareno y 1 a Juanicar .

y . Yanina Zilli: 2 a Dani y 1 a Nazareno .

y . Eduardo Carrera: 2 a Manu y 1 a Dani .

y . Jessica “La Maciel” Maciel: 2 a Brian y 1 a Sol .

. Solange “Sol” Abraham: 3 a Dani , 2 a Nazareno y 1 a Lola .

, y . Juani “Juanicar” Caruso: 2 a Sol y 1 a Brian .

y . Lola Tomaszeusky: 2 a Brian y 1 a Danelik .

y . Danelik Galazan: 2 a La Maciel y 1 a Lola .

y . Luana Fernández: 2 a Nazareno y 1 a Lola .

y . Franco Zunino: 2 a Nazareno y 1 a Lola.

Una vez que todos pasaron por el confesionario, la placa quedó conformada con ocho nominados: Nazareno Pompei (10), Daniela “Dani” de Lucía (6), Jessica “La Maciel” Maciel (6), Lola Tomaszeusky (6), Brian Sarmiento (5) y Manuel “Manu” Ibero (2), además de las fulminadas, Catalina “Titi” Tcherkaski y Jennifer “Pincoya” Torres.

Así quedó conformada la nueva placa negativa de Gran Hermano Captura Telefe

Los que se salvaron fueron Solange “Sol” Abraham (3), Juani “Juanicar” Caruso (1) y Danelik Galazan (1). Es importante destacar que, en realidad, Sol estaba en placa pero se salvó porque fue elegida por Telefe para irse a La casa de los famosos, de forma que ingresó el siguiente en la lista por orden de votos, Manu, y ella estará automáticamente nominada cuando regrese de su participación en México.