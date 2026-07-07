Rating: cuánto midió la gala de eliminación de la placa “planta” de Gran Hermano

Si bien el Mundial de fútbol FIFA 2026 se está llevando todas las miradas y el rating, la programación habitual sigue en pie e intenta retener algo de los buenos números que dejan los partidos. Tanto Telefe, canal abierto con más encuentros en su haber, como la Televisión Pública, aumentaron sus promedios desde el comienzo del evento más grande del año. Como muestra basta repasar las cifras del viernes pasado, en donde Argentina le ganó a Cabo Verde por 3 a 2. El canal que comanda Federico Levrino obtuvo un promedio de 34,9 puntos y la señal estatal cosechó 4,5.

Este lunes marcó la vuelta de Pasapalabra a la televisión. Luego de un impasse que tuvo por los partidos del Mundial, Iván de Pineda regresó a la pantalla chica liderando la franja con un pico de 7,9 puntos. En el primer programa se enfrentaron Mihanovich, Minerva Casero y Kevsho versus Cae, Luchi Patrone, El Peipper.

Del otro lado, el nuevo programa de Guido Kaczka, donde se busca a la nueva estrella que brille en todo el país, sigue conmoviendo por las historias de los participantes y el talento que tienen. En esta tercera instancia, todos los concursantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una tercera actuación, ganando la mayor cantidad de puntos para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”.

Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la “Mona” Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. En esta oportunidad se lució Micaela Barreto que interpretó “Aprendiz” de Alejandro Sanz y Malú, y enamoró al jurado. Es mi sueño llegó a una marca máxima de 5,6. Por su parte, LAM se mantuvo tercero con 2,8 puntos y Bendita lo siguió con 1,6.

¿Qué pasó con la gala de eliminación de Gran Hermano?

La salida de Nenu López no pasó desapercibida. Y si bien los grupos están bien definidos, la placa planta dejó a más de un participante en evidencia. Durante 24 horas estuvieron expuestos todos al voto positivo de los televidentes y, luego de que varios bajaron por ser los más votados, siete jugadores quedaron a un paso de irse. Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro.

La gala comenzó pasadas las 22.30 con un piso de 7,1 puntos, liderando la franja, cuando Santiago del Moro anunció que el primer salvado fue Hassen con el 1,6% de los votos, seguido de Cola con el 2.4 %, Mariela con 3.4%, JC con el 5.3% y Majluf. Finalmente, Luana y Nigro quedaron en la cuerda floja y el joven fue eliminado por el 60.1 %. Gran Hermano lideró la franja con un pico de 10,5 puntos.

En cuanto al resto de los canales, Mario Pergolini recibió en eltrece a Julieta Ortega. Otro día perdido se mantuvo segundo en la franja con un pico de 4,4 puntos, durante el monólogo inicial en el que el conductor recibió un regalo sorpresa por su cumpleaños. Por su parte, BTV con Beto Casella, con el resumen del día, llegó a los 2 puntos, mientras que Bienvenidos a ganar con Hernán Drago marcó 1,1 puntos. Más tarde, Pasó en América cosechó 1,1 puntos y TL9 Denuncia llegó a los 0,7.

Cabe destacar que gran parte del prime time se vio opacado, en materia de números de rating, por el partido de Bélgica versus Estados Unidos que se llevó gran parte de la audiencia al cable.