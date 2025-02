Gran Hermano: Renato Rossini se le declaró Rosina Beltrán en plena gala y la dejó sin palabras

Hace un par de semanas, Renato Rossini volvió a Gran Hermano gracias a que Chiara Mancuso, una de sus excompañeras, decidió traerlo de vuelta sobre Giuliano Vaschetto. Cabe destacar que el modelo peruano abandonó la casa en la segunda semana de esta edición con el 92.3% de los votos de la gente, lo cual constituyó un récord de imagen negativa. Sin embargo, en su tiempo fuera del reality se ganó el corazón de la gente y volvió para arrasar con todo. Aunque, para hacerlo, tuvo que dejar un nuevo amor atrás.

Durante sus meses en “el afuera”, Renato se embarcó en un romance con Rosina Beltrán, una de las participantes de Gran Hermano 2023. Fue la uruguaya quien confirmó el vínculo, una vez que Rossini reingresó a la casa. “No somos novios con Rena, porque ayer se habló mucho. No somos novios, pero sí tenemos una conexión muy especial, como lo dije en todos los programas que fui, y un vínculo muy lindo”, confesó al aire de Rumis (Somos La Casa). Más adelante, sin embargo, aclaró que le “daría cosita” si lo ve a los besos con otra en el reality, ya que compartieron mucho juntos, incluyendo un viaje a Perú.

Rosina Beltrán contó todo sobre su vínculo con Renato Rossini

Durante la gala del domingo, antes de que anunciaran que lo salvaron de la eliminación, Renato aprovechó para agradecerle a su público e hizo una especial referencia a Rosina, quien fue a bancarlo a la primera final de la tribuna. “Estoy muy agradecido por todas las personas que formaron parte del regreso. Y sobre todo me había preparado especialmente por si pasaba lo que tenía en mente. Para la persona que representa esta piedrita, me había puesto churro para verla”, comentó, mientras mostraba un pequeño amuleto en cámara.

Sin vueltas, y fiel a su estilo, Santiago del Moro consultó lo que todos los fanáticos del reality se preguntaron en ese momento: “Somos todos gente grande, ¿de quién es la piedrita esa?”. Con una risa nerviosa y bajando la mirada, Renato respondió: “Es que yo no sé si ella está de acuerdo con que lo diga. No sé, no hemos conversado sobre el tema. Esta piedrita tiene dueña. Es una dueña muy linda”.

Renato se le declaró a Rosina en vivo

“Puedo decir pistas. Su nombre empieza con R y termina con A”, continuó. “¿Qué están de novios?“, retrucó el conductor. ”No, nos estamos conociendo”, aclaró el participante. “Que sepa que la quiero mucho, que la extraño un montón y que espero volverla a ver pronto. ¡Bueno, no tan pronto!”, sumó Rossini entre risas, provocando que Rosina se sonroje inmediatamente, por lo ya no quedaron dudas de que ella es la dueña del amuleto (y del corazón del modelo peruano). “¡Vamos, arriba Uruguay!”, concluyó con una pícara sonrisa.

Durante su paso por Rumis, Rosina ya había adelantado que este amuleto que Renato lleva con tanto orgullo desde su reingresó es de ella. “La piedra es mía, se la di yo. Es la piedra el éxito. Se la di porque quiero que llegue a la final”, aseguró. Para rematar, reveló que le gustaría entrar a la casa en formato “congelados”, para ver a Renato.

El romance entre Rosina y Renato no sorprendió tanto a los verdaderos fanáticos de Gran Hermano, ya que, durante las primeras galas, la uruguaya había asegurado que el peruano le parecía muy atractivo. “Tato te espero afuera”, lanzó sin filtros en uno de los primeros programas del stream de Telefe que se emitieron este año. Asimismo, en el tiempo en el que Rossini estuvo fuera del reality, prácticamente no se despegó de Beltrán y compartieron tiernos momentos juntos en las redes sociales.