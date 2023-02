La charla entre Romina y su sobrino que los pone al borde de la sanción y la advertencia de Gran Hermano: “Está prohibido”

escuchar

El lunes por la noche, el juego en Gran Hermano (Telefe) dio un giro completo con el ingreso de los familiares de los participantes. Además de tratarse de un impulso para ellos en la recta final del reality, cada uno de los seis nuevos jugadores deberán poner en marcha estrategias y votar, con el objetivo de ayudar a su ser querido. En este contexto, ninguno de ellos podrá romper con la regla principal: dar información del exterior de la casa. Por este motivo, Romina y su sobrino Fabián, estarían al borde de la sanción.

Romina fue una de las participantes que se llevó toda la atención cuando su sobrino, Fabián Herrera, ingresó a la casa como su visita. Apenas cruzó la puerta, se mostró decepcionada porque esperaba a sus tres hijas. Pero la intención de estos ingresos es aportar a las estrategias, algo que lógicamente las tres niñas no están preparadas para hacer, según explicó el propio Santiago del Moro.

Romina esperaba una visita que no se concretó

Pasadas las horas, la mujer recibió mejor a su sobrino y tuvieron una peligrosa charla, en la que él filtró información del exterior. “Le delegué mi responsabilidad a Abril de lo que me dejaste encargado”, le informó Fabián, lo que alertó a Romina que estaba barriendo, pero prestó mucha atención e indagó si su sobrina sabía bien lo que debía hacer y que esperaba que no se “mande una cagada”. La charla llena de misterio no terminó allí, ya que el joven agregó: “Le dejé marcado. Le dije: ‘Seguí el protocolo que hago yo acá’”.

Romina junto a Fabián Herrera tras su ingreso a Gran Hermano

Al momento de escuchar la información brindada, la exdiputada pidió terminar con la conversación, para resguardarse ante una posible sanción de Gran Hermano. Cabe recordar que Juliana fue expulsada días después de su reingreso a la casa por dar a conocer información externa a la casa. En esta ocasión, tanto los jugadores como los nuevos ingresos fueron advertidos para no romper las reglas.

Sin embargo, una segunda situación puso en juego la continuidad de Romina en el reality. “Recuerden que está prohibido hablar del afuera”, se escuchó advertir a Gran Hermano en el instante en que ella y Julieta charlaban en la habitación. El mensaje fue directamente para ellas, ya que ocurrió justo cuando la exdiputada reveló que Fabián le contó que en su familia “todos estaban recontentos y la mi familia se re unió”.

LA NACION