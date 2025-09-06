Guerra entre los herederos de Orson Welles y una plataforma que quiere usar IA para “reconstruir” su película maldita

Los herederos de Orson Welles pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron sobre el uso que, a través de la IA, se le pretendía dar a la película de Welles The Magnificent Ambersons (conocida en la Argentina como Soberbia), que fue estrenada en 1942.

Los herederos se oponen a los planes de la start-up de inteligencia artificial Fable Studio de “reconstruir” imágenes perdidas de la película del director. A ese trabajo se le recortaron 43 minutos de su edición de estreno.

El afiche de The Magnificent Ambersons, la película de Orson Welles de 1942

“Hoy vimos los diversos artículos sobre Ambersons. En general, los herederos han adoptado la tecnología de IA para crear un modelo de voz destinado a ser utilizado en trabajos de doblaje con marcas. Dicho esto, este intento de generar publicidad a costa del genio creativo de Welles es decepcionante, sobre todo porque ni siquiera nos avisaron con antelación —escribió un vocero de los herederos de Welles—. Si bien la IA es inevitable, aún no puede reemplazar los instintos creativos que residen en la mente humana, lo que significa que este esfuerzo por completar The Magnificent Ambersons será un ejercicio puramente mecánico, sin el pensamiento innovador único ni la fuerza creativa de Welles".

Secuencias eliminadas

Edward Saatchi, director ejecutivo de la empresa, respaldada por Amazon, declaró en el programa Squawk Box de CNBC el pasado viernes por la mañana que Showrunner, la plataforma de inteligencia artificial de su empresa, generará imágenes que recrearán secuencias eliminadas de lo que él consideró la “obra maestra arruinada” de Welles, afirmando que la tecnología la “devolverá a la vida”.

En una declaración a Variety, David Reeder, de Reeder Brand Management, quien gestiona los herederos de Beatrice Welles, afirmó no haber sido informado de los planes de Fable para abordar The Magnificent Ambersons . Los herederos también señalaron que mantienen la aprobación de la tecnología de inteligencia artificial en sus esfuerzos por licenciar un modelo de voz de Welles para empresas comerciales.

Durante el programa, Saatchi no especificó qué escenas del film generadas por IA se usarían como referencia, ya que no se conoce la existencia de ninguna de las imágenes cortadas de la versión original. El guion original de rodaje de Welles ha sido archivado, al igual que algunas de sus notas sobre cómo deseaba que se editara la película.

Además de revelar sus planes para Ambersons, Saatchi elogió las habilidades de Showrunner al afirmar que la plataforma de IA ya ha generado “nuevos episodios” de South Park. La entrevista también incluyó una recreación animada generada por IA de un episodio de Squawk Box, en el que los presentadores entrevistan a un robot de IA con estilo de Terminator, lo que Saatchi describió como “divertido”. Posteriormente, el director ejecutivo afirmó que la tecnología de la compañía podría marcar “potencialmente el fin de la creatividad humana”, prediciendo un mundo donde “disfrutaremos del entretenimiento creado por IA”.