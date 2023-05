Flavio Azzaro apuntó contra Santi Maratea por “borrarse” y el influencer le respondió sin filtro: “Vengan de a uno”

escuchar

Un mes atrás, Santi Maratea dio inicio a la que, hasta el momento, es su colecta solidaria más grande y ambiciosa. La misma se trata de saldar la deuda millonaria de Independiente, la cual había comenzado a afectar no solo el funcionamiento interno del club sino también el desempeño del equipo en sí mismo y la que obligó a su presidente, el periodista Fabián Doman, a renunciar a su puesto.

La chicana de Flavio Azzaro a Santi Maratea por la colecta para Independiente

En medio del proceso y luego de varias semanas de demostrar de manera diaria el avance del dinero acumulado, Maratea estuvo un tiempo alejado de las redes sociales, lo que disparó una señal de alerta para todos aquellos que seguían de cerca el proceso. Su repentino silencio hizo dudar a muchos de que, quizás, el joven se había “borrado” con los millones juntados, miedo que aumentó las críticas hacia su trabajo.

Entre las personas que salieron a opinar en su contra se destacó Flavio Azzaro que, en su perfil de Twitter, publicó un video con una canción de cancha escrita especialmente para chicanear tanto a los hinchas del club de Avellaneda como al responsable de conseguir los tan necesitados dólares. Con una sonrisa burlona, entonó: “Maratea, Maratea, Maratea se borró... se llevó toda la guita y al Rojo lo cagó”.

Santi Maratea junto a Santoro Ricardo Pristupluk - La Nacion

Apenas un par de horas después del tuit, Santiago reapareció en sus Historias para emitir su picante respuesta. Tras burlarse del impacto que generó su breve ausencia en las redes, dijo: “Los rumores sugieren que me escapé con la plata, o que desapareció o que hay menos plata. Pero los factos es que estamos a 15 millones de los 800 millones”. Al mismo tiempo, sumó al video la captura de pantalla de la cuenta oficial de MercadoPago en donde mostró la cifra exacta.

Dicho eso, agregó: “No les voy a negar que parte de por qué desaparecí es que me saturé. Una auténtica saturada de la operación de los medios acá atrás todo el día y cualquier cosa que digo la llevan para cualquier lado”. Y, con su humor característico, disparó: “Y lo que pienso es... vengan de a uno. Todos reciben sueldos y se organizan para venir a darme. Por lo menos, si vinieran de a uno”.

La respuesta de Santi Maratea a Flavio Azzaro

De nuevo en la temática de la colecta, detalló: “Saturado y todo, me puse a laburar internamente en burocracias de esta colecta. Algunas se las puedo comentar y otras se las puedo compartir en los próximos días”. A continuación, compartió una serie de links de MercadoPago para que sus seguidores pudiesen donar, habló de futuras subastas para ganar más dinero y afirmó que sigue en tratativas para poder abrir una cuenta en el exterior con el fin de que, quienes viven fuera de la Argentina, también tengan la posibilidad de colaborar.

Terminado el descargo, Azzaro volvió a arremeter en su perfil de Twitter, en donde escribió: “Apareció. Pero veo que no crece mucho, eh. Estamos llegando al mes y para lo que prometió Santu faltan más de 8.000.000.000 de mangos. Dijo que en 5 semanas si no la juntaba era un fracaso. ¿Llegará a los 1.000?”. Por el momento, Maratea prefirió no responder.

LA NACION