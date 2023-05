Los amigos de Shakira rompieron el silencio sobre los rumores de su romance con Tom Cruise

escuchar

La vida de Shakira se convirtió en una montaña rusa. Primero dio un giro cuando informó su separación de Gerad Piqué, en 2020. A partir de entonces, la mediatización de su vida personal y la toma de decisiones acerca de su futuro y el de sus dos hijos fueron claves en sus días. Tras más de dos años entre idas y vueltas, con desacuerdos con el exjugador, la cantante abandonó España para comenzar una nueva etapa en Miami. Con su nuevo camino, llegaron los rumores de romance con Tom Cruise pero, ¿cuán reales son?

Gerad Piqué no tardó en blanquear su relación con Clara Chía, una joven que trabajaba en Kosmos, su empresa. Por ello, de inmediato se habló de infidelidades como motivo de la ruptura. El escándalo explotó con la supuesta mala relación entre la expareja, que no llegaba a acuerdos económicos y que tampoco se decidía sobre dónde vivirían sus hijos Sasha y Milan. Tras más de dos años, finalmente Shakira tuvo la autorización para mudarse a Miami con los niños.

Shakira junto a sus hijos, Sasha y Milan, en Miami TMZ

A comienzos de abril, la mudanza fue un hecho para la cantante y sus hijos. Una vez instalada en Miami fue captada por la prensa en diversos eventos, donde mostraba aquella sonrisa que había perdido en el último tiempo. Ante la felicidad, se comenzó a prestar atención a la compañía que rodeaba a la artista. Es allí donde las cámaras captaron su complicidad entre risas con Tom Cruise en la Fórmula 1, lo que propició los rumores de romance.

Shakira y Tom Cruise fueron captados en Miami

Por supuesto que los dos protagonistas se llamaron a silencio al respecto, pero el entorno de Shakira no dudó en referirse a ello. “Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, comentó la amiga de la cantante, Ana Lourdes Martínez, a Page Six.

Esta versión se le suma a la dada por otra persona allegada a la artista, que ante The Mirror aseguró: “Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”. Asimismo, se aseguró que las versiones de romance causaron gracia en Shakira, que niega que esto esté sucediendo, ya que si bien se notó la amabilidad del actor hacia ella, lejos está de ser un romance.

Lewis Hamilton fue vinculado con Shakira, ¿pasó algo entre ellos? (AP Foto/Hassan Ammar)

Ante la soltería de la talentosa artista, no solo fue relacionada con Tom Cruise, sino que en los últimos días el nombre de Lewis Hamilton resonó con fuerza. Junto al campeón de Fórmula 1 fueron captados en una tarde de navegación en un yate. Y luego, en otra ocasión, fueron vistos en un lujoso restaurante, donde compartieron la noche. Respecto a esto, los allegados no hicieron declaraciones sobre la veracidad de los rumores.

Lo cierto es que Shakira se muestra conforme con la decisión de instalarse en Estados Unidos. Miami era frecuentado por ella al ser un lugar recurrente donde graba y produce sus lanzamientos, además de ser la cuna artística donde viven sus amigos de la industria.

LA NACION