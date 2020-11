Guillermo Moreno: "La vacuna rusa, que es un pueblo amigo, no tengo dudas que sí. La vacuna británica, que es un país enemigo que tiene usurpado nuestro territorio, desde ya que no" Crédito: Captura de pantalla

8 de noviembre de 2020 • 01:57

El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno fue anoche protagonista de un polémico debate en el programa de Andy Kusnetzoff respecto a las futuras vacunas contra el Covid-19.

El exfuncionario dijo que sí se daría la vacuna que desarrollan los rusos por tratarse de "un pueblo amigo", pero que no accedería a la británica por ser un país "enemigo". "Tienen usurpado nuestro territorio, así que desde ya que no", dijo el peronista, contundente, invitado al programa Podemos Hablar.

Florencia Peña, una de la invitadas, aclaró que cuando tuiteó que ella se vacunaría no había sido una respuesta a Viviana Canosa, quien dijo que no se daría la vacuna rusa. "No hubiera tenido ningún problema en contestarle, pero no fue el caso", dijo entre risas esta actriz que, días atrás, había escrito en Twitter: "Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable #YoMeVacuno".

Instalado el debate, el conductor preguntó tímidamente si alguno era "antivacuna". "No se puede ser 'antivacuna'", lanzó Peña. "Para mi no", siguió Kusnetzoff, quien resaltó el impacto positivo de este desarrollo en la salud pública.

Nancy Pazos, otra de las presentes, contó se daría "la primera que venga" al país y subrayó que "hay lobby empresarial" alrededor de la vacuna porque involucra "millones y millones de dólares". "Te llenan la cabeza desde muchos laboratorios para que te pongas la de ellos, no la otra", señaló.

Por el contrario, la actriz Marcela Kloosterboer reconoció que prefiere esperar. "La verdad es que no me la daría en un principio porque no me da confianza algo tan nuevo, que no tiene los años posteriores para ver las secuelas", argumentó.

Por su parte, la influencer Belu Lucius, una de las participantes del reality Masterchef Celebrity, dijo que está en una disyuntiva al respecto. "Me asusta no saber los efectos adversos que puede tener una vacuna tan nueva porque, una vez que te la pusiste, no hay vuelta atrás. Está buenísimo que salga una vacuna, pero también me da miedo no saber qué me puede pasar", reflexionó la comediante, quien ya transitó la enfermedad. "No sé que me da más miedo".

En ese momento, llegó el turno del exsecretario de Comercio. "La vacuna rusa, que es un pueblo amigo, no tengo dudas que sí. La vacuna británica, que es un país enemigo que tiene usurpado nuestro territorio, desde ya que no", lanzó.

"¿Pero si está en fase 3 no te da ninguna desconfianza?", consultó el conductor, y el peronista fue más allá: "En la Argentina se están poniendo muchas cosas en duda, incluso la posibilidad de que la realidad sea la única verdad, con esta historia de cómo te autopercibís. Si el sistema de salud argentino dice que está bien, está bien. Ahora de un pueblo amigo como el ruso, sí; de un país enemigo como Gran Bretaña, mientras tenga usurpado nuestro territorio, nada".

"O sea que nos seguiríamos contagiando igual...", acotó Lucius. "De los británicos, nada", insistió el exfuncionario que añadió que también se daría la vacuna china o la americana porque no tiene "ningún inconveniente" con esos países.

En ese momento, Pazos sentenció: "¿Queda claro que está diciendo una pelotudez, no?". "La verdad que sí, estaba esperando que lo digas vos", sumó Kusnetzoff. "Todo bien Guille, te bancamos en mil, pero en esta no. Y el avisito que pasaste ahí de intermedio con el tema de la autopercepción de cada uno, que se quiere negar la realidad, también otro...". "Pelotudeces, no", lanzó Moreno. Y Pazos retrucó entre risas: "Pelotudeces, no".

Moreno dijo que era "una falta de respeto" que se hablara así de una opinión personal, pero el conductor coincidió con la periodista: "Con todo respeto, es una pelotudez lo que dijiste de que lo importante es la realidad no lo que uno autopercibe, sabiendo que estamos en otro momento de la historia y que uno puede autopercibirse mujer, hombre o distintas cosas".

Sin embargo, Moreno repitió: "Lo vuelvo a decir, desde mi humilde opinión y con todo respeto a tu mesa: la única verdad es la realidad, vos te podés percibir como quieras, pero la realidad es la realidad. Y la realidad es que los británicos ocupan las Malvinas, por lo tanto con los rusos y con los chinos me doy la vacuna, y creo que el Presidente es el primero que se la tiene que dar, no el último". Y siguió: "Como dijo la señora [en referencia a Pazos] hay un negocio atrás, entonces con los británicos, mientras estén usurpando nuestro territorio, no es ninguna pelotudez".

Para poner paños fríos al debate, Kusnetzoff concluyó que todos los presentes estaban de acuerdo en que "las Malvinas son argentinas y están ocupadas", no obstante se separó una vez más de los dichos de Moreno. "Con la vacuna no sé si estamos todos de acuerdo", deslizó.

