Gustavo Scaglione suma una nueva radio: cómo queda su “mapa de medios” y cuáles son las inversiones de GSS Group

A solo dos semanas que desde Telefe confirmaran que Gustavo Scaglione era el nuevo dueño del canal, el empresario rosarino adquirió una de las emisoras radiales hasta ahora pertenecientes al Grupo Indalo. Según pudo saber LA NACION se trata de FM One 103.7 (ex TKM) dedicada especialmente a compartir contenidos relacionados con la música pop nacional e internacional.

Si bien la noticia comenzó a trascender en las últimas horas, fuentes cercanas a GSS Group aseguran que la compra de esa radio es una operación que se hizo hace un par de años pero que ahora se produce la entrega de la señal. Desde hoy, la operación será suya.

El empresario Gustavo Scaglione fundó su imperio de medios en solo 10 años @scaglionegustav

GSS Group reúne la mayoría de los negocios del rosarino. Bautizó al conglomerado de empresas con sus propias iniciales, Gustavo Santiago Scaglione. Desde esa estructura, articula sus operaciones en distintos rubros.

A través de la empresa Daminato, fundada en 1886 por la familia de su esposa, se dedica a “Turismo y servicios de cambio”.

Bajo la marca Bariloche Naturals Hotels posee y administra cinco hoteles en San Carlos de Bariloche: Bariloche Ski Hotel, Mountain Bariloche Hotel, Lake Bariloche Hotel, Garden Bariloche Hotel y Sun Bariloche Hotel.

El Bariloche Ski Hotel, en San Carlos de Bariloche, uno de los cinco hoteles de GSS Group

Hace más de 10 años, el grupo se hizo fuerte también en los “agronegocios”. Posee 65.000 hectáreas de cultivo en bosque virgen en Formosa, Santiago del Estero y Tucumán, además de 5000 hectáreas agrícolas en Formosa y Santa Fe.

Curiosamente, su unidad de negocios más nueva es la que se dedica a la comunicación: la primera incursión de GSS Group en mundo de los medios fue en 2015, hace solo diez años, cuando concretó la compra de La Capital Multimedios, que agrupa a 18 medios que funcionan desde Santa Fe y Entre Ríos (entre ellos, los diarios La Capital de Rosario, fundado en 1867, los diarios Uno de Santa Fe y de Entre Ríos, la FM Del Siglo, UNA, La Red de Rosario y de Concordia la empresa Metropoli dedicada a la publicidad en la vía pública).

A partir de aquél primer paso, la adquisición de medios por parte del grupo no se detuvo. Y continúa en expansión aun hoy. Su red de medios se extiende por gran parte del mapa argentino.

El mapa de medios de GSS Group, de Gustavo Santiago Scaglione

En el NOA posee ElOnce Tv de Salta y ElOcho Tv de Tucumán.

En el NEA tiene Radio Cataratas, de Misiones.

En Córdoba posee la casi centenaria emisora LV2 99.7FM, relanzada como LaDos.

Su influencia llega hasta Neuquén, donde posee cinco medios, entre ellos ElSeis Tv.

Y en la provincia de Buenos Aires tiene ElNueve.

En noviembre del 2024, hace exactamente un año, Gustavo Santiago Scaglione dio un paso importante en su consagración como empresario de medios y se sumó como accionista del Grupo América: compró la totalidad del paquete accionario que poseía el empresario Gabriel Hochbaum.

Gustavo Scaglione junto a Daniel Vila, su socio en América Gentileza: La Capital / Sebastián Suárez Meccia

Daniel Vila, presidente del Grupo América, lo recibió con palabras de aliento: “Tiene una amplia trayectoria en medios de comunicación. Su incorporación es bienvenida por su experiencia y capacidad. De este modo, la empresa continuará en su estrategia de crecimiento y diversificación”, dijo.

Además, Scaglione es dueño de un porcentaje de Ámbito Financiero y de la productora La Corte, desde donde Marcelo Tinelli hizo sus programas en los últimos años.

En boca de todos

Pese a ser uno de los empresarios de medios más importante del país, el nombre de Gustavo Scaglione resonó en los últimos días en la prensa por haber sido mencionado en la denuncia que realizó Juana Tinelli ante la Justicia por amenazas. “Recibí un llamado de un número desconocido. ‘Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho’ dijeron y corté de inmediato”, dijo la joven de 22 años en la fiscalía que este viernes ratificó su denuncia.

El conflicto entre Marcelo Tinelli y Gustavo Scaglione comenzó a fines de 2021 Collage

Días más tarde Marcelo Tinelli desde Punta del Este, donde se encontraba granando su reality con sus hijas Candelaria y Micaela y con su primo Luciano “el Tirri”, realizó un extenso hilo de X. “Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, sufrimos hace tres años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo”, comenzó.

Luego, el conductor de Estamos de paso, se refirió, sin mencionarlo, al empresario que le compró la deuda: “Esta persona, dueño de medios importantes donde últimamente me asesinan, buscó comprando esa deuda (usurero como se llama en mi pueblo), apretarnos a través de un abogado y sacarnos todo lo que gané con trabajo y esfuerzo. Eso es lo que a algunos de mis hijos les fastidia”.

Juana y Marcelo Tinelli Gerardo Viercovich - LA NACION

Horas más tarde, fue el turno de Scaglione, quien también hizo un extenso descargo en redes. Primero se refirió a la hija del conductor: “En relación con la denuncia recientemente presentada por la señorita Juana Tinelli, que hace referencia a una supuesta llamada intimidatoria que habría recibido en la cual se me menciona, expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar. En dicha denuncia, la señorita Tinelli hace mención a ‘una supuesta deuda’ que su padre tendría conmigo, buscando establecer una aparente relación con el referido suceso”.

Sobre el padre de la denunciante, sostuvo: “En cuanto a la relación que la denunciante establece respecto al padre y sus incumplidos compromisos económicos, solo cabe mencionar soy parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado. En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados. En el restante, se han trabado cautelares, los demandados están notificados y el proceso sigue con las instancias habituales. Por lo tanto, deviene improcedente y absurdo cualquier tipo de especulación al respecto”.