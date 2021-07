Gustavo Sofovich negó un romance con Samanta Farjat y le dedicó un áspero mensaje

El viernes pasado Andrea Taboada informó en Los ángeles de la mañana (eltrece) que Gustavo Sofovich y Samanta Farjat estaban en pareja. La información fue acompañada de un chat que contenía una foto reciente de los dos abrazados. Indignadísimo, el productor de Polémica en el bar (América) salió a aclarar la situación.

“Si tu novio volvió con su ex… no es problema mío”, lanzó Gustavo en Instagram junto a una placa que decía: “A veces tienes que renunciar a las personas no porque no te importen, sino porque tú no les importas a ellos”.

El descargo de Gustavo Sofovich contra Samanta Farjat luego de los rumores de romance entre ambos Instagram: @gustavosofovich

Con esto, el hijo de Gerardo Sofovich dejó en evidencia que el chat fue filtrado por Samanta y que consideraba esto como una traición. Junto a otra foto de una cadena rota, hizo un duro descargo.

“Utilizamos falsas apariencias para ocultar nuestra auténtica personalidad, para disfrazar nuestra falta de autoestima. Estas máscaras nos esconden de los demás y también de nuestra auténtica identidad. Si vivimos una mentira, estamos diciendo que no podemos vivir con la verdad acerca de nosotros. Cuanto más ocultamos nuestra auténtica identidad, más dañamos nuestra estima”, escribió contundente.

Y sentenció: “Y si querías salir en TV me hubieses avisado y te invitaba a Polémica en el bar. Pero no juegues con la vida de los demás”. Finalmente, Gustavo le dijo a Farjat: “Hiciste mier** 30 años de una supuesta amistad”.

“El romance es por un lado Gustavo Sofovich, y por el otro lado, Samanta Farjat. Son amigos de hace muchos años”, había informado al aire la angelita.

Andrea Taboada aseguró que Gustavo Sofovich y Samanta Farjat estaban saliendo

En Twitter, Ángel de Brito, conductor del programa, compartió la información y fue desmentido por Farjat. “¿Confirman Ángel? Me jodés…. Pensé que ya había quedado claro este tema. No está bueno esto…”, escribió.

Ángel de Brito cruzó a Samanta Farjat por desmentir la noticia de romance con Gustavo Sofovich que dieron en LAM Twitter: @angeldebritooki

Al leer este mensaje, el líder de LAM cruzó a la mediática y le escribió: “Señora Farjat, la nota fue hace 20 horas, la información la dio Andrea Taboada, ¿y la foto quien la mando?”. Frente a esto, la periodista replicó: “Gracias, ahí ya vi como llegó (la foto). Yo no dije que la foto no sea real, la saque yo misma en un contexto privado, digo que NO hay tal romance, que es una locura, era el Día del amigo”.

Samanta Farjat desmintió estar saliendo con Gerardo Sofovich y aseguró que hubo un malentendido con la información que Andrea Taboada dio en LAM Twitter: @samantafarjat

Luego de esta aclaración, Farjat aseguró que le había explicado esto a Taboada. Y sentenció: “El tiempo mostrara que no es verdad”.

