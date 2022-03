Un experto en lenguaje corporal interpretó qué pensaba Chris Rock cuando Will Smith lo golpeó

¿Qué pensó Chris Rock luego de recibir la cachetada de Will Smith? Spidey, un youtuber que se dedica al análisis del lenguaje corporal de las personas examinó la escena que fue tendencia mundial durante la ceremonia de los premios Oscar 2022, y dio su opinión al respecto.

Con más de 58.000 suscriptores, The Behavioral Arts (en español, Las artes del comportamiento) no solo es en un canal de YouTube muy popular sino que además se convirtió en una verdadera fuente de consulta en todo lo que respecta a la comunicación no verbal. Algo similar a lo que hacía el personaje de Tim Roth, el recordado doctor Carl Lightman, en la exitosa serie Lie to me, inspirada en el trabajo científico del psicólogo Paul Ekman.

Chris Rock estaba presentando un premio y Will Smith se paro y le pegó

Luego de la increíble repercusión que tuvo la agresión de Smith a Rock en plena gala, el youtuber analizó el lenguaje corporal de los protagonistas e intentó responder, a través de esos signos, si la cachetada fue armada o si efectivamente el protagonista de El método Williams se salió de sus casillas y también qué se le pasó por la mente al actor agredido tras recibir esa cachetada que se hizo viral.

“Después de que Chris Rock fue golpeado por Will Smith, dijo algo realmente revelador”, apuntó el analista. ¿Qué fue lo que dijo? “Esa fue la mejor noche de la historia de la televisión”, dijo Spidey, citando la inesperada frase del capocómico tras recibir un cachetazo de Smith.

Según un experto en lenguaje corportal, Chris Rock demostró "autocontrol" luego de recibir la cachetada de Will Smith. (Foto: AFP) Agencia AFP

Spidey explicó que lo que hay que destacar de esa simple frase que soltó Rock es el uso del verbo “fue” por parte del comediante. Al utilizar esa palabra, explica el youtuber, el actor está “hablando de este momento en el pasado”, lo que sugiere que “sus pensamientos saltaron al día siguiente”.

Según el experto, este comportamiento indica que ni bien recibió la cachetada, la mente de Rock pudo haberse desviado hacia los titulares de los portales, los memes y todas las repercusiones posteriores al incidente. “Está pensando en ese momento como si estuviera en el pasado y lo utiliza como motivación para mantener la compostura”, precisó Spidey.

El youtuber aseguró además que el humorista mantuvo su compostura “muy bien” después de la cachetada y señaló que eso se debe a su experiencia en el medio. Además, hizo foco en la actitud corporal del actor: en vez de responder el golpe, inmediatamente se puso las manos detrás de la espalda, algo que el experto calificó como “autocontrol”.

Will Smith golpea al presentador Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar (Foto AP/Chris Pizzello)

Para Spidey, los reflejos de Rock en un momento de pulsaciones altas, y con los ojos de todo el mundo encima, son el resultado de su trabajo de años, incluso décadas, como comediante de stand up. Y afirmó que la respuesta del humorista luego de la cachetada fue la de un “comediante profesional y experimentado que se lanza al ruedo”.

El experto insistió en la idea de que las palabras que utilizó el humorista son una prueba más de su “contención” en un momento crítico. “Es como si se diera cuenta de lo que está pasando y se apoyara en eso”, explicó. Y resaltó: “Tiene una mente muy rápida”.