El fuerte descargo de Amy Schumer por el cachetazo de Will Smith a Chris Rock: “Sigo traumatizada”

El cachetazo de Will Smith a su colega Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar el domingo, se considera sin lugar a dudas uno de los hechos más graves dentro de la historia de estos premios, que se entregan desde hace 94 años. Aunque al principio La Academia no definió su postura, recientemente anunció que “abrió una investigación formal”, en la que estudiará futuras acciones, sin dar más detalles. Amy Schumer, una de las conductoras del evento, rompió el silencio y dio su opinión acerca de lo sucedido. “Todavía sigo impresionada y traumatizada”, expresó.

A través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, tanto en el feed como en las Stories, la actriz primero aprovechó para invitar al público a su nueva gira de stand up y luego se pronunció acerca de la caótica escena en la premiación.

Amy Schumer publicó en Instagram su opinión acerca del cachetazo que Will Smith le dio a Chris Rock, pero luego la eliminó (Crédito: Instagram/@amyschumer)

“Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la mejor manera de olvidar lo que sucedió es ver mi serie Life and Beth e ir a mi gira este otoño”, manifestó al principio del mensaje. Luego continuó: “Ya, en serio. Sigo impresionada y traumatizada”.

Más adelante fijó posición y felicitó a Chris Rock por la manera profesional con la que manejó la situación de no detener la premiación, sino que continuar y entregarle el Oscar a su amigo Ahmir “Questlove” Thompson quien ganó la estatuilla a Mejor documental con Summer of Soul.

La actriz y comediante estadounidense Amy Schumer habla en el escenario durante la 94ª entrega de los Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 27 de marzo de 2022. (Foto de Robyn Beck / AFP) ROBYN BECK - AFP

Luego, Amy se refirió al ganador del Oscar como Mejor actor. “Hay tanto dolor en Will Smith. En fin, sigo en shock, sorprendida y triste, pero estoy orgullosa de mis co-anfitrionas y yo”, expresó. Momentos más tarde, y sin explicar el motivo, eliminó las publicaciones.

Las posturas de Adam Sandler y Whoopi Goldberg tras el cachetazo de Will Smith a Chris Rock

Muchas fueron las celebridades que desde el domingo dieron su opinión acerca de lo sucedido. En el caso de Adam Sandler, apoyo a Chris Rock. El actor trabajó en varias películas con él y lo considera un amigo.

La publicación en su cuenta de Twitter de Adam Sandler

A través de su cuenta de Twitter, donde reúne tres millones de seguidores, Sandler mostró una clara postura a favor de Rock y compartió un flyer “Ego Death”, la próxima gira mundial del comediante. “No puedo esperar por esto. ¡Te amo, amigo!”, escribió en su posteo.

La postura de Whoopi Goldberg tras el cachetazo de Will Smith a Chris Rock

Asimismo, Whoopi Goldberg, que no solo fue presentadora de la premiación sino que además ganó un galardón, habló en The View (ABC) al respecto. Si bien manifestó que entendía la actitud de Smith, compartió su desagrado por lo sucedido. “Creo que exageró. Me habría molestado un poco. Creo que fue uno de esos momentos en el que le salió la vena gangsta. Era difícil parar y tenía toda la presión de esperar que iba a ganar intentando mantener la compostura”, manifestó.

En ese sentido, explicó que no todo el mundo actuaba de la misma manera cuando estaban bajo presión. “Él se rompió. Lo que sí debo decir es que fue notable, maravilloso, que Chris no lo empeorara más. No sé si hablaron o se disculparon o no. Lo único que sé es que, a veces, llegás a un punto en el que te portás mal. Yo misma lo hice en alguna ocasión”, cerró.