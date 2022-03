La impensada reacción del hijo de Will Smith y Jada Pinkett ante el cachetazo que su papá le dio a Chris Rock

El impacto del cachetazo que Will Smith le propinó a Chris Rock el domingo en plena ceremonia de entrega de los premios Oscar 2022 repercutió en los medios de comunicación, en las redes, y llegó también a los integrantes de la propia familia del intérprete de Hombres de Negro. Así, la misma noche en que su padre subió al escenario del Teatro Dolby de los Ángeles a golpear al comediante, Jaden, el hijo del actor y Jada Pinkett Smith, escribió un comentario al respecto en su cuenta de Twitter.

Jaden es el primer hijo que tienen en común Will Smith y Jada Pinkett Smith. El joven de 22 años no pudo evitar referirse al incidente que protagonizó su padre y que de algún modo involucró también a su madre, en la noche de los Oscar. Y, aunque lo hizo de una manera no tan directa, dejó en claro cuál era opinión sobre el cachetazo.

Jaden Smith

Es así que utilizó su cuenta de Twitter para escribir un mensaje que, no de casualidad, fue publicado en la misma noche de la ceremonia. En clara referencia a la cachetada que aplicó su padre a Rock por hacer una broma sobre la alopecia de su mamá, escribió: “And that’s how we do it” ( “Así es como lo hacemos nosotros”).

El tuit que publicó Jaden Smith, hijo de WIll Smith y de Jada Pinkett Smith en la noche de los Oscar 2022, cuando su padre la dio una cachetada al actor Chris Rock Twitter / @jac

La indirecta bastante directa de Jaden fue celebrada por los usuarios de Twitter, que le dieron a su publicación casi 1.200.000 ‘Me gusta’ y una infinidad de comentarios a favor y en contra de lo que hizo el papá Will Smith sobre el escenario. “Como mujer con discapacidad, aprecio las acciones de tu padre. Las condiciones médicas nunca deben ser el blanco de una broma. Mi pareja y yo hablamos de eso esta mañana y él habría hecho lo mismo si hubiera sido yo. Felicitaciones a tu papá”, señaló una usuaria.

“Podría haberse hecho un poco más pacíficamente hombre. Estoy de acuerdo en que Chris hizo una broma horrible, pero en lugar de casi golpearlo y maldecirlo, Will podría haber subido al escenario, hablarle sobre la alopecia, decirle que es una afección grave y, bueno, Smith sería un héroe”, señaló otra, con un punto de vista opuesto al de la anterior.

"Así lo hacemos nosotros", posteó Jaden Smith, hijo de Will Smith, la misma noche en que su padre le pegaba un cachetazo a Chris Rock en la gala de los Oscar, ante la vista de millones de personas alrededor del mundo (Foto AP/Chris Pizzello)

Cabe recordar que el cachetazo de Smith a Rock se dio luego de que el comediante subiera al escenario para presentar la categoría de Mejor documental pero, antes, hiciera un chiste que se burlaba en cierto modo de la falta de cabellera de la esposa de Smith, la actriz Jada Pinkett Smith, que padece una patología autoinmune que la lleva a perder el pelo llamada alopecia areata.

La familia Smith Pinkett en el año 2020: Willow Smith, Jaden Smith, Will Smith, Jada Pinkett AFP

A pesar de su corta edad, Jaden Smith está integrado al mundo del show business. De muy joven se hizo conocido junto a su papá en el filme En busca de la felicidad y más tarde su fama se acrecentó al convertirse en el protagonista de la última versión de Karate Kid, junto con Jackie Chan. Además de actor, es también bailarín, compositor de música y rapero.

Jaden es el segundo hijo de Will Smith y el primero de la relación del actor con Jada. El matrimonio tuvo después a, Willow Smith, de 21 años, que también trabajó junto a su papá como actriz en la película distópica Soy leyenda.