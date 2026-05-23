Stephanie Demner y Guido Pella revelaron el sexo de su bebé en camino con un tierno video en Disney
La pareja compartió en sus redes sociales un video de su hija, Arianna, en el que la niña, con un enorme globo de Mickey Mouse, dio la tan esperada noticia
- 3 minutos de lectura'
Luego de confirmar que agrandarán la familia, Stephanie Demner y Guido Pella volvieron a emocionar a sus seguidores al revelar el sexo de su segundo bebé con un video grabado en Magic Kingdom, uno de los parques más emblemáticos de Walt Disney World.
La pareja eligió un escenario de cuento de hadas, que es parte fundamental de su historia, para compartir la noticia con sus millones de seguidores en redes sociales. La protagonista absoluta del video fue Arianna, la hija de ambos, quien aparece en cámara lenta frente al famoso castillo del parque con un enorme globo con la forma de Mickey Mouse en una grabación en blanco y negro.
El momento más emotivo llegó segundos después, cuando todo el video comenzó a tomar color y el globo se puso de color rosa, lo que dio cuenta que la pareja espera otra niña. Otro de los detalles que sumaron a la ocasión fue el particular look de Arianna, quien lució un vestido rosado y dos pequeñas colitas adornadas con moños del mismo tono para darle la bienvenida a su futura hermanita.
El video rápidamente se volvió viral en Instagram, donde los seguidores de Stephanie reaccionaron con miles de likes y comentarios para celebrar la noticia. “Otra mini Steph”; “Tan mami de nena que duele. Las amo”; “Ay, otra princesa. Muchas felicidades” y “Amé el video”.
Tan solo una semana atrás, la influencer había confirmado públicamente que está embarazada por segunda vez con un book de fotos junto a su marido y su hija mayor. “Se agranda la comunidad”, escribió junto a las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram.
La noticia también había sido anticipada minutos antes de la publicación por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde el conductor realizó el clásico juego de pistas enigmáticas hasta revelar que Stephanie Demner era quien transitaba el tercer mes de embarazo.
“Dijimos los dos famosos, él es deportista y ella influencer. Van a tener su segundo bebé...”, adelantó el líder de las angelitas; a lo que su panelista, Pepe Ochoa, completó: “Stephanie Demner y Guido Pella”. “¡Felicitaciones para ellos! Ahí tenemos la confirmación. Es el segundo bebé. Son amorosos los chicos, así que les mandamos un beso grande”, expresó el conductor.
Otras noticias de Stephanie Demner
- 1
Ariel Rot: el exilio en España, los problemas “de dinero y de faldas” con Andrés Calamaro y su relación con su famosa hermana
- 2
La salud de Christian Petersen: se difundió el primer parte médico tras su nueva internación
- 3
El Tribunal Supremo prohíbe la emisión de El Rosco de Pasapalabra, en medio de una guerra en la TV
- 4
Leo Sbaraglia: su paso por Cannes, la ovación a su film con Almodóvar y qué pasó con el mate “prohibido” en la Croisette