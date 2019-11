Oscar Jaenada, conocido por su rol de villano en Luis Miguel, la serie protagoniza Hernán, una superproducción biográfica sobre el conquistador de México Crédito: History Channel

Hernán (España-México/2019). Creadora: Amaya Muruzábal. Showrunners: Curro Royo y Julián de Tavira. Fotografía: Beto Casillas. Edición: Fernando Guariniello. Música: Federico Jusid. Elenco: Oscar Jaenada, Michel Brown, Ishbel Bautista, Almagro San Miguel, Víctor Clavijo, Cristian Gamero. Dirección: Norberto López Amado. Disponible en: Amazon Prime Video y History Play. Nuestra opinión: regular

La primera de las dos miniseries televisivas de largo aliento concebidas alrededor de la figura de Hernán Cortés llega de manera simultánea a todo el mundo de habla hispana en un momento muy especial. En pleno rodaje se conoció una carta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI de España en la que se le pedía a este último que hiciera una expresa disculpa por los abusos y excesos cometidos durante la Conquista de América. Desde México, por supuesto, sabemos que uno de los rostros más oscuros y controvertidos de ese tiempo es el de Cortés, a quien todavía algunos siguen viendo como un héroe o un César moderno y otros como un guerrero desalmado, dueño de una codicia sin límites.

México y España se unieron para llevar adelante esta ambiciosa producción, que tomó la iniciativa y logró anticiparse a la que prepara Steven Spielberg con Javier Bardem como protagonista. Y podría decirse que al ser justamente México y España los dos protagonistas históricos de las discusiones sobre el lugar de Cortés en la historia, los artífices de este relato trataron de llevar a la pantalla las huellas de esa discusión todavía abierta. El resultado, al menos en el tramo inicial de sus ocho episodios, deja a la vista las tensiones y los desacuerdos que todavía persisten respecto del legado de Cortés.

La elección del protagonista es la muestra más clara de este debate abierto. Óscar Jaenada carga desde su papel de Luisito Rey en la serie de Luis Miguel su identificación con personajes turbios, inescrupulosos y llenos de avaricia. El Cortés de Jaenada es un desprendimiento del inescrupuloso y temible conquistador que encarnó en Oro, una película injustamente desvalorizada que Agustín Díaz-Yanes filmó en 2017 sobre episodios de la Conquista a partir de un relato de Arturo Pérez Reverte. Estamos en un lugar y en un momento histórico marcados, en palabras de este autor, por una "épica cruel". Sus protagonistas pueden llevar al límite cualquier conducta.

Así como Jaenada no puede escapar del estereotipo que ya parece marcar su carrera, la serie queda aprisionada en el dilema de una discusión irresuelta. No sabemos si los conquistadores son guerreros dispuestos a no detenerse hasta cumplir con su misión de imponer la cruz y la espada o enajenados que perdieron la razón frente a lo que les muestra el Nuevo Mundo. Y tampoco hay demasiadas precisiones respecto del lugar de los pueblos originarios, basculando entre la magnanimidad hacia los españoles y la decisión de resistir. Las idas y venidas en el tiempo, entre distintas etapas, no hacen más que aumentar la confusión, lo mismo que el papel que ocupa Marina (Ishbel Bautista), la nativa que Cortés convierte en su favorita y confidente.

Las sombrías y teatrales escenas de interiores, algunas batallas confusamente filmadas, cierto realismo bastante forzado (se hablan castellano y dos lenguas autóctonas precolombinas) y la imponencia de los efectos digitales usados para reconstruir Tenotchtitlán se mezclan en una fusión escasamente armónica. La imagen que queda en la memoria es justamente la del artificio digital, tan depurado en su realización como endeble en términos dramáticos. Si esta miniserie fuese un libro, hasta ahora solo están definidas la portada y las ilustraciones. Falta encontrarle el núcleo y el sentido a lo que se escribe.