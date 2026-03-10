Son mariachis, buscaban asilo en Texas y el ICE los detuvo: finalmente quedaron en libertad

Una familia de inmigrantes mexicanos que ingresó a Texas en busca de asilo obtuvo la aprobación por “miedo creíble”, pero la situación cambió cuando fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los tres hermanos, que trabajan como mariachis, estuvieron bajo custodia de la agencia, al igual que sus padres, Emma Guadalupe Cuellar López y Luis Antonio Gámez Martínez. El caso generó una fuerte reacción pública, a tal nivel que ya fueron liberados.

Buscaban asilo en Texas y fueron detenidos por el ICE: el caso de los mariachis

Cuellar López y Gámez Martínez, padres de familia, ingresaron a Texas en 2023. La pareja y sus tres hijos solicitaron asilo y se establecieron en McAllen.

Según el congresista Joaquín Castro, obtuvieron la aprobación en las entrevistas de “miedo creíble” debido a que eran perseguidos en México por carteles debido a sus creencias religiosas.

Los mariachis fueron detenidos en Texas por el ICE luego de que su familia consiguiera la aprobación de una entrevista de "miedo creíble" @JoaquinCastrotx

Los tres hermanos, Antonio (18 años), Caleb (14) y Joshua (12), son estudiantes dedicados de mariachi, y según un GoFundMe creado por allegados, sus “vidas giran en torno a la escuela, la familia y la música”. De acuerdo con este informe, todos ellos tienen una profunda pasión por la cultura:

Antonio está a solo unos meses de graduarse de la preparatoria. Sueña con ir a la universidad para ser profesor de mariachi . Apenas unas semanas antes de su detención, actuó con el Mariachi All-State de Texas por segunda vez, donde fue el trompetista titular de todo el estado.

está a solo unos meses de graduarse de la preparatoria. Sueña con ir a la universidad para ser . Apenas unas semanas antes de su detención, actuó con el por segunda vez, donde fue el de todo el estado. Caleb toca cuatro instrumentos : guitarra, vihuela, guitarrón y arpa. Fue el primero en su zona en guitarrón y también tocaba el arpa con el Mariachi Oro.

: guitarra, vihuela, guitarrón y arpa. Fue el y también con el Mariachi Oro. Joshua, el más joven, recientemente obtuvo el primer lugar como tenor en el mariachi regional de escuelas secundarias de TMEA y se preparaba para un concierto a finales de este mes.

El texto, escrito por personas cercanas a la familia, señala que los tres jóvenes dedicaban su tiempo a practicar, actuar y representar a su escuela y comunidad a través de su programa de mariachi hasta que la semana pasada sus vidas cambiaron por completo.

Por qué la familia de mariachis fue detenida por el ICE en Texas

La familia había estado en medio de un proceso de asilo y, según aseguran, cumplía con el proceso correctamente.

Asistían a las audiencias en la corte de inmigración y se registraban regularmente ante el ICE durante más de dos años.

Sin embargo, según Castro, todos fueron detenidos inesperadamente durante un control de rutina la semana pasada.

“La familia Gamez-Cuellar hizo todo correctamente. Asistieron a todas las citas judiciales y al control de inmigración. El ICE los detuvo de todos modos“, expresó el congresista en X.

Tras el arresto, Caleb y Joshua fueron enviados con sus padres al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley. Este recinto fue objeto de numerosas denuncias y críticas por parte de abogados, organizaciones de derechos civiles, exempleados, médicos y políticos.

Un informe citado por The Texas Tribune, e incluido en la demanda federal, describió problemas graves dentro del centro donde se encontraban.

Entre ellos, agua turbia con mal olor, atención médica tardía, niños detenidos durante semanas o meses y familias obligadas a comprar agua y artículos básicos.

Por su parte, Antonio, que había cumplido recientemente 18 años, fue separado de su familia y trasladado al Centro de Detención El Valle en Raymondville.

Los dos hermanos mayores son mariachis en Texas y tocan en bandas estatales GoFundMe

La liberación de los mariachis detenidos por el ICE en Texas

En primera instancia, el ICE había asegurado en un comunicado que la ley “requiere” que los solicitantes de asilo sean detenidos mientras sus casos están pendientes.

“Estar detenido es una decisión. Los padres pueden tomar el control de su salida y recibir un vuelo gratuito y US$2600 con la aplicación CBP Home”, expresaron los funcionarios en un primer momento.

No obstante, este lunes, Denise Robles, prima de los jóvenes y su patrocinadora de inmigración, informó que recibió una llamada de oficiales del ICE que le indicaron que los padres y los dos hijos menores fueron liberados del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley.

“Me siento feliz. Tengo lágrimas en los ojos. Todos estamos emocionados. ¡Tengo muchas ganas de verlos y tenerlos de vuelta en casa!”, expresó Robles.