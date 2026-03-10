Buenas noticias en México: el peso se recupera frente al dólar y se aleja de la temida barrera de los 18

El mercado financiero mexicano atraviesa días de alta volatilidad marcados por tensiones internacionales y movimientos en los precios de la energía. Luego de haber tocado niveles cercanos a la barrera de los 18 pesos por dólar, la moneda consiguió recuperarse y volvió a ubicarse por debajo de ese umbral.

El peso mexicano logra recuperarse tras momentos de tensión

Según informó Reuters, el peso mexicano se apreció durante la jornada del lunes después de haber atravesado un momento de debilidad que lo llevó a rozar el nivel de 18 unidades por dólar. Hacia el cierre de las operaciones, la moneda cotizaba en 17,6686 pesos por dólar, lo que representó una ganancia de 0,60% frente al precio de referencia registrado el viernes anterior.

El alivio en los mercados financieros se atribuye a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien sugirió que el conflicto bélico contra Irán estaría cerca de concluir Freepik

La recuperación fue significativa si se tiene en cuenta que durante la noche del domingo la divisa mexicana había llegado a debilitarse hasta 18,0215 unidades por dólar. Ese valor representó uno de los niveles más bajos para el peso en lo que va de 2026.

La incertidumbre estuvo vinculada principalmente al contexto geopolítico en Medio Oriente. Los temores sobre una posible interrupción en el suministro global de energía provocaron un fuerte aumento en los precios del petróleo y desencadenaron una reacción defensiva en los mercados financieros.

Sin embargo, a medida que avanzó la jornada del lunes, los mercados comenzaron a recuperar parte del terreno perdido. El optimismo surgió luego de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que “cree que la guerra contra Irán está casi terminada”, explicó Reuters.

Un contraste con la jornada turbulenta del 3 de marzo

El comportamiento relativamente más estable de los mercados mexicanos contrasta con lo ocurrido apenas una semana antes. De acuerdo con El Universal, el martes 3 de marzo de 2026 fue considerado por muchos analistas como el primer “martes negro” del año debido a la fuerte reacción negativa que provocó la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El comportamiento actual contrasta con la jornada del 3 de marzo de 2026, donde el recrudecimiento de las tensiones provocó caídas de hasta el 0,9% en el Nasdaq Freepik

Las tensiones geopolíticas impactaron en los mercados estadounidenses. Los principales índices de Wall Street terminaron en terreno negativo: el Dow Jones Industrial Average cayó cerca de 0,5%, el S&P 500 perdió alrededor de 0,7% y el Nasdaq Composite retrocedió aproximadamente 0,9%.

En ese mismo contexto, el precio del petróleo comenzó a subir con fuerza. El barril de Brent alcanzó los 82,37 dólares, mientras que el West Texas Intermediate se ubicó en 76,47 dólares. Por su parte, la mezcla mexicana se situó en 63,15 dólares por barril.

Cómo se comporta el dólar en relación al peso mexicano este 10 de marzo

Las cifras más recientes reflejan que el tipo de cambio se mantiene en niveles relativamente estables pese a las fluctuaciones. Según datos recopilados por Heraldo Binario, el dólar estadounidense se ubica en torno a 17,6821 pesos por unidad al inicio de la jornada del martes 10 de marzo.

El Banco de México estableció el tipo de cambio de referencia FIX en 17,7687 pesos por dólar Pixabay

El precio promedio de compra se encuentra cerca de 17,375 pesos, mientras que la venta ronda los 17,9891 pesos. Estas cifras confirman que la moneda mexicana se mantiene por debajo del umbral de 18 pesos.

Además, el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, citado por El Heraldo, situó el FIX en 17,7687 pesos por dólar. Dentro del mercado interbancario se observaron variaciones moderadas, con una apertura en 17,782 pesos, un máximo de 17,818 y un mínimo de 17,641 pesos.