Hernán Drago reveló que fue acosado por un mánager de modelos a los 17 años

Hernán Drago pasó por Es por ahí (América), el programa que conduce Guillermo Andino, y relató un dramático episodio que vivió cuando tenía apenas 17 años. Según contó el integrante de Bienvenidos a bordo (eltrece), el comienzo de su carrera como modelo estuvo marcado por un episodio de acoso en una agencia de modelos, que lo obligó a cambiar de booker. “Me dijo que si quería tener ese trabajo me tenía que acostar con él”, relató.

En un recorrido minucioso por cada etapa de su trayecto profesional, Andino quiso saber si Drago había recibido “propuestas indecentes”. El modelo asintió y se explayó sobre una de las experiencias más difíciles que le tocó vivir en el ámbito laboral. “Apenas comencé a trabajar como modelo, cuando tenía 17 años, fue un booker, el que se encarga de manejar la agenda del modelo y de vincularlo con el cliente”, comenzó.

Luego, Drago contó que esa persona le ofreció un trabajo muy importante. “Yo había hecho unos castings internacionales desde Argentina, y a la semana me llamó el booker para decirme que había quedado, y para mí era un gran logro en todo sentido, laboral, económico, tenía que viajar a Nueva York y no conocía”, manifestó. “Me podía abrir un gran camino”.

Preguntado por "propuestas indecentes" recibidas durante su carrera, Hernán Drago relató: "Apenas comencé a trabajar como modelo, cuando tenía 17 años, fue un booker, el que se encarga de manejar la agenda del modelo y de vincularlo con el cliente”

A continuación, relató que el booker le comunicó que había quedado seleccionado en un casting internacional, que se había hecho en varios países. Sin embargo, la propuesta venía con una condición: “Me dijo que si quería tener ese trabajo me tenía que acostar con él”, contó el modelo. “Mi booker me lo dijo abiertamente, era un hombre. Yo le contesté que me pasara los castings para los que creyera que tenía condiciones, a los que no, no me los pase. Y que no me vuelva a mencionar más nada”.

Quince días después de responderle, según contó Drago, su booker volvió a contactarse. “A las dos semanas me volvió a llamar este chico, se ve que presionado por el cliente que necesitaba llevarme, por el que yo quería que pague cierto precio. Justo a los días entró un muchacho nuevo en la agencia, se nos presentó a todos y dijo que si alguno tenía alguna incomodidad que se lo dijera”, relató.

Y sumó: “Yo le dije lo que me pasaba con el chico, y el me dijo ‘qué bárbaro. Este chico está hace rato’. Le dije que le creyera a él o a mí. Pasaron dos semanas, quedó en la nada la situación, agarré mi book, me fui y nunca más volví a trabajar con esa agencia. Por supuesto que al cliente lo perdí y no hice más nada”. Tras el episodio, Drago empezó a trabajar con una agencia que era competencia de su booker previo. “Empecé a viajar por un montón de lugares, y eso que me pasó quedó ahí”, cerró el modelo.

LA NACION