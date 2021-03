Luciana Salazar mostró un mail con otra propuesta de Martín Redrado

La guerra mediática entre Luciana Salazar y Martin Redrado parece no tener fin. Luego de que el economista anunciara que denunciará por daños y perjuicios a la modelo, la mamá de Matilda decidió contraatacar y filtró una invitación que el economista le habría hecho recientemente.

En las capturas puede ver que el expresidente del Banco Central le propuso vacacionar en pareja el 24 de marzo último. Sin embargo, Redrado se encargó de desmentirlo.

Días atrás, Redrado anunció, a través de su abogado Fernando Burlando, que denunciará en la Justicia a Salazar. El anuncio ocurrió luego de que, tras una reconciliación que resultó frustrada se conocieran audios íntimos de un intercambio que la modelo y el político tuvieron a principio de año. Según se escucha en el material filtrado, ambos negociaron de qué forma presentar a la prensa su acercamiento, que finalmente duró unos pocos días. Es que, tiempo atrás, cuando parecía que todo estaba bien entre ambos, se viralizaron una serie de fotos del economista con otra mujer, lo que desató la furia de Salazar.

"Veámoslo juntos", la supuesta invitación a vacaciones de Martín Redrado a Luciana Salazar

Ahora, Luli mostró un mail en el que su expareja le dice: “Veámoslo juntos”, en un correo con fecha del 24 de marzo, con una oferta para viajar a Saint Barth o las Islas Maldivas. “Siempre fui coherente, basada en la documentación que poseo y remitida por él”, escribió Salazar en su cuenta de Twitter. “Siempre dije la verdad, como mujer es lamentable que un ‘hombre’ te exponga de tal manera. Qué tristeza con alguien que compartí ocho años de mi vida”, agregó.

El descargo de Luciana Salazar contra Martín Redrado

Luego, en Instagram, escribió: “Hoy pude demostrar lo importante que es ir siempre con la verdad por delante, porque las mentiras tienen fecha de caducidad y lo que construyes a base de mentiras se derrumba muy fácil”.

También en Instagram, Luciana Salazar cargó contra su expareja, Martín Redrado

Por su lado, Martín Redrado a través de la periodista Paula Varela, aseguró: “Chequeo. De mi mail no salió”. E insistió: “Yo no mandé nada y no tengo esa tarjeta de crédito desde hace años. No le mandé ningún mail”.

Ahora, la expareja volverá a verse en una instancia judicial. Es que luego de la presentación que Burlando hizo ante la justicia, el próximo 14 de abril Redrado y Salazar participarán de una audiencia de mediación, en la que intentarán dirimir sus conflictos personales, económicos y mediáticos.

LA NACION