Yanina Latorre disparó contra Amalia Granata por criticar sus gastos en Miami

Amalia Granata y Yanina Latorre mantuvieron un fuerte intercambio, luego de que la diputada santafesina criticara los gastos que hizo la panelista durante su viaje a Miami. El 7 de junio pasado, Latorre viajó con su familia a Estados Unidos, donde aprovechó para vacunarse contra el coronavirus.

“¡A esta mujer le tenemos que mandar un giro, porque lo que está gastando! Está todo el día en el shopping. Compra y compra. ¡Debe tener la tarjeta al rojo vivo!”, dijo hace un tiempo Granata en Polino auténtico (Radio Mitre), en declaraciones que fueron replicadas por Paparazzi.

Amalia Granata y Yanina Latorre son panelistas del programa radial Instagram @amaliagranata

La política aprovechó que Latorre se encontraba ausente por su viaje para opinar sobre el tema en el programa donde ambas son panelistas.

Tras los comentarios, este sábado Latorre salió en vivo desde Miami y apuntó contra ella por sus dichos. “¡Amalia, rica, dejá de criticar mis gastos!”.

Lejos de quedarse en silencio, Granata replicó: “Te critico en la cara, porque le cuido la economía a Diego”. Rápida de palabras, la esposa de Diego Latorre completó: “Sí, pero la que manda soy yo”. Así, dio a entender que es ella quien maneja la economía familiar.

La crítica de Latorre a Alberto Fernández

Desde Miami, Yanina Latorre estalló de furia contra Alberto Fernández por las nuevas restricciones para el ingreso al país. Como es común en ella, utilizó las historias de Instagram para hacer su descargo.

“A un hotel o a un aguantadero a hacer la cuarentena no voy a ir”, aseguró la mediática, quien también apuntó contra los hisopados en Ezeiza y le habló directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Hacé algo, macho, pero lo que estás haciendo es al revés”, le comentó.

Yanina Latorre viajó con su familia a Miami Instagram @yanilatorre

“Todo el mundo está mejorando, está abriendo, acá hay una vida, les juro. Vienen a Miami, la gente usa barbijo, están vacunando, hisopados, pero no es lo que estamos viviendo en Buenos Aires, la psicosis de la gente, no digo lo de los casos. Acá hay una vida normal, a nosotros nos tienen como ganado”, comenzó.

“Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuanto, que la gente vaya a hoteles, 10 días de cuarentena. Pero, ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo, y ponerse a laburar, ¿se la agarran con nosotros porque viajaste?”, agregó.

Además de criticar ferozmente las decisiones nacionales, Latorre también comparó a la Argentina con Uruguay. “Allá cerraron cuando había que cerrar, se pusieron firmes cuando tenían que ponerse firmes, y no tranzaron con todos los gremios como hicieron ellos [por el gobierno nacional], que van abriendo lo que les conviene a ellos y a sus amiguitos empresarios”, concluyó.

LA NACION