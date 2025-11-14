El secreto de ET: qué fue de la vida del niño que le dio vida al extraterrestre: “Con la película, el bullying se detuvo”

Matthew DeMeritt tenía 11 años cuando Spielberg lo eligió para el papel por una singularidad física que lo hacía ideal para el personaje

Para la mayoría, el extraterrestre perdido que hizo llorar al mundo era solo un muñeco mecánico, un robot movido por cables. Pocos saben que, dentro del pequeño alien de ojos enormes, con un dedo que se iluminaba y que solo quería regresar a “casa” había una persona de carne y hueso. Un niño que Spielberg seleccionó por una singularidad física que lo hizo perfecto para el papel. Así fue como Matthew DeMeritt se convirtió en ET.

A comienzos de los años ochenta, impulsado por el éxito de En busca del arca perdida, Steven Spielberg empezó a imaginar a su extraterrestre. La primera idea fue construirlo como un animatrónico: un muñeco controlado por mecanismos y controles electrónicos. Se hicieron varias versiones de ET, pero enseguida apareció un problema: por más sofisticado que fuera, los movimientos de la criatura se veían rígidos, incapaces de transmitir la fragilidad y la ternura que Spielberg imaginaba. Tenía que encontrar otra forma de darle vida; un alien amigable que tropezara, mirara y emocionara de verdad.

Matthew DeMeritt cuando tenía unos 11 años, durante la producción de E.T. el extraterrestre

Mientras Carlo Rambaldi -el mago de los efectos especiales y creador de la criatura- y el equipo técnico trabajaban en los detalles del muñeco, surgió otra posibilidad: fabricar un traje que pudiera usar una persona. Aunque había una limitación: necesitaban a alguien pequeño. Con ese criterio organizaron un casting en un centro de fisioterapia.

Matthew tenía 11 años. No era actor ni buscaba fama. Había nacido sin piernas y desde chico aprendió a desplazarse usando la fuerza de sus brazos. No hacía de su condición un tema ni tampoco una bandera: simplemente era así y su familia siempre lo acompañó. “Nunca imaginé que eso serviría para una película”, diría más tarde.

Diseño del muñeco que usaba Matthew

Lo contactaron a través de uno de sus médicos. La productora Kathleen Kennedy lo invitó al estudio: “Me tomaron las medidas y me filmaron caminando sobre las manos. Nunca le había mostrado eso a nadie. No sé cómo pensaron que podría moverme dentro del traje y que fuera creíble, pero funcionó”, dijo en una entrevista a The Mirror con motivo del reestreno por el 20º aniversario de E.T. en 2002.

Finalmente, E.T. cobró vida con distintas técnicas: modelos animatrónicos para los gestos, marionetas y un traje que en diferentes escenas usaron tres intérpretes: Tamara De Treaux, Pat Bilon y Matthew. Cada uno aportaba un modo distinto de moverse. La escena en la que E.T. se tambalea y se cae después de tomar cerveza, por ejemplo, la hizo Matthew.

ET fue interpretado por Tamara De Treaux, Pat Bilon y Matthew

“Me usaron en todas las escenas en las que E.T. tenía que caerse”, explicó. Los otros actores, Pat Bilon y Tamara De Treaux, tenían huesos frágiles; una caída podía lastimarlos. Matthew, en cambio, estaba acostumbrado a moverse con el peso de su cuerpo sobre sus brazos. Por eso en escenas como la de Halloween, cuando el flash de una cámara asusta a E.T. y cae al piso, quien está adentro del traje es él.

En varias entrevistas, Rambaldi explicó que, para que E.T. despertara empatía inmediata, combinó rasgos humanos y animales: los ojos húmedos y brillosos de su gato, la piel suave y ligeramente arrugada de un recién nacido y unos pliegues faciales que le recordaban a Albert Einstein, lo que le daba ese aire amable y sabio.

Volviendo al rol de Matthew, el rodaje fue físicamente exigente, sobre todo por el calor del traje: “Hacía mucho calor incluso sin luces. Ojalá hubiera tenido una cremallera o algo en la espalda, pero no. Te lo metían por la cabeza y quedabas atrapado como una salchicha”, explicó.

La forma en que el actor movía su cuerpo (desplazándose con las manos) fue esencial para lograr el movimiento característico de E.T., especialmente en la escena en la que el extraterrestre se tambalea borracho en la cocina.

Matthew DeMeritt hoy: “E.T., ¡soy yo!”

El traje, hecho de goma, estaba rociado por fuera para que se viera húmedo. Tenía una pequeña ranura en el pecho para mirar, y la cabeza del personaje se apoyaba sobre la suya. Para moverse, Matthew caminaba sobre sus manos: levantaba el torso y avanzaba así dentro del traje.

Sobre Steven Spielberg contó que era muy simpático y atento: “Cuando hacía calor, Spielberg se acercaba y me preguntaba si estaba bien. También se aseguraba de que no me lastimara. No recuerdo haberme quejado, supongo que porque el traje estaba acolchado y me sentía cómodo dentro”.

También dijo que el director mantenía la oficina abierta y animaba a los chicos a entrar a jugar en su rincón de juegos recreativos. “Era un verdadero fanático de los videojuegos infantiles. Eso era genial. Mientras él tenía reuniones de producción en su oficina y nosotros jugábamos videojuegos”.

Un antes y un después

Después del rodaje, Matthew volvió a su vida cotidiana. No buscó fama ni una carrera en Hollywood. Sin embargo, interpretar a E.T. marcó un cambio importante en su vida. En ese tiempo sufría bullying en la escuela y le resultaba difícil enfrentarlo. “E.T. llegó justo en el peor momento”, recordó años después.

En el set conoció a Henry Thomas y Robert MacNaughton -Elliott y su hermano en la película- y se hicieron amigos enseguida. “Nos llevábamos bien, pasábamos tiempo juntos… y cuando regresé a la escuela, el bullying se detuvo. Creo que E.T. me dio confianza”.

Robert MacNaughton, quien interpretó al hermano mayor de Elliot (izq.), Matthew DeMeritt (der.) y acompañantes asistieron a la proyección por el 40.º aniversario de E.T., el extraterrestre, realizada en la noche de apertura del TCM Classic Film Festival 2022, en el Teatro Chino TCL de Hollywood, Los Ángeles, el jueves 21 de abril de 2022

Matthew en la actualidad

Con el tiempo, Matthew eligió una vida tranquila, lejos de los focos. Actualmente vive a dos horas de Los Ángeles, junto a su esposa Nanette y su hijastro James. Da clases de inglés en la universidad, juega al básquet en silla de ruedas durante su tiempo libre y compone música. Se declara fan absoluto de Rowan Atkinson: tiene toda la colección de Blackadder y Mr. Bean.

Apareció en algunas películas de ciencia ficción de bajo presupuesto, entre ellas Cyborg II (una de las primeras películas de Angelina Jolie) donde tuvo su único papel con diálogo. Pero nunca intentó una carrera en Hollywood. Prefiere permanecer en un segundo plano. Que el recuerdo que la gente tenga de E.T. sea el del pequeño y tierno extraterrestre y no el del niño que estaba dentro del traje.

Matthew DeMeritt ayudó a darle vida a uno de los personajes más queridos del cine, y eso, le alcanza.