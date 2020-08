Entrevistado por Fabián Doman, el jefe de gobierno porteño además negó que la convocatoria del banderazo del 17 de agosto haya sido organizada por Juntos por el Cambio y aseguró que no va a concurrir Crédito: YouTube América TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2020 • 11:18

Horas después del anuncio que extendió la cuarentena hasta el 30 de agosto, Horacio Rodríguez Larreta fue entrevistado en vivo en el programa Intratables. Allí, el jefe de gobierno porteño calificó el reciente viaje de Mauricio Macri a Europa como una "decisión personal". Tras aclarar que no es una convocatoria de Juntos por el Cambio, el mandatario adelantó que no asistirá a la marcha prevista para el lunes 17 de agosto y pidió que, quienes sí lo hagan, mantengan el distanciamiento físico.

Consultado por el conductor de Intratables, Fabián Doman, sobre si le molestó el viaje de Mauricio Macri a Europa en plena pandemia de coronavirus, el jefe de gobierno porteño lo negó de manera contundente. "Es una decisión personal, es un expresidente, él no tiene una responsabilidad de trabajo acá. Entra dentro de la esfera personal", sostuvo Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta calificó de "decisión personal" el reciente viaje de Mauricio Macri a Europa. Crédito: YouTube América TV 00:40

Video

Sobre la convocatoria a un nuevo banderazo realizada a través de las redes sociales, Rodríguez Larreta negó que se trate de una movilización organizada desde Juntos por el Cambio y adelantó que no asistirá. "No es una convocatoria del partido, no es oficial. Que alguno vaya a título personal... Yo no voy a ir. Lo que nosotros siempre decimos en la Ciudad es que defendemos el derecho a manifestarse y que hay que equilibrarlo con el derecho a transitar. Cualquier actividad que se realice en esto momentos tiene que cuidar las distancias y mantenerlas. Lo que tenemos que evitar, en este caso y en todos, es juntarnos mucho", enfatizó.

Por otro lado, el jefe de gobierno porteño descartó el regreso de las clases en modalidad presencial. Tras aseverar que la educación es una prioridad, añadió que desde el Ministerio de Educación de la Ciudad están tomando medidas para los niños que perdieron contacto con las instituciones educativas desde que se impuso la modalidad virtual. Para algunas familias numerosas que no dispongan de recursos ni de la tecnología que garantice la escolarización en estos momentos, evalúan implementar turnos con distanciamiento físico en aulas con computadoras. "Más del 93 o 94 por ciento de los chicos han mantenido contacto con sus escuelas en forma virtual, hacen sus tareas, les dan trabajos en equipo. Obviamente no es lo mismo que la modalidad presencial. Identificamos 5100 chicos que no tuvieron contacto con las escuelas. La prioridad es ir a buscarlos uno por uno", explicó.

Rodríguez Larreta remarcó también que, desde hace cinco semanas, los contagios de coronavirus están amesetados, aunque el número aún se encuentra lejos de los valores deseables. "Nosotros lazamos el Plan de Puesta en Marcha de la Ciudad hace un mes y la cantidad de casos se ha mantenido estable. Abrimos actividades y [el contagio] está estabilizado, pero tenemos que hacerlo con cuidado porque estamos en niveles altos. El hecho de que estemos estabilizados no quiere decir que estemos bien", precisó.