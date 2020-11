Iliana Calabró reveló que no siempre hay armonía en el grupo de los participantes de MasterChef Celebrity Crédito: Gentileza Telefe

10 de noviembre de 2020

La última gala de eliminación de Masterchef Celebrity puso a prueba a varios de los participantes y, sorpresivamente, dio por expulsada a Iliana Calabró, quien ahora hizo una sorprendente revelación sobre el vínculo que une a sus ahora excompañeros del certamen gastronómico.

Tras su salida, la actriz brindó una entrevista a "Flor de equipo", el nuevo programa que conduce Florencia Peña, donde describió algunas cuestiones del "detrás de escena" del reality de cocina y detalló si volvería a participar. "Si hay repechaje obvio, voy. Hay que despuntar el vicio. Yo disfruto mucho cocinando e iría sin presión, total ya estuve afuera. Ahora iría a divertirme", dijo Calabró.

"No me sale armar estrategias, se pierde frescura y espontaneidad. Cuando me enojé, vi que puteaba demasiado y yo no soy así de decir muchas malas palabras", reflexionó la actriz sobre su paso por el certamen.

Iliana Calabró reveló algunas internas del grupo de Whatsapp que comparte con sus excompañeros de MasChef Celebrity Crédito: Prensa Masterchef

Por su parte, Marcelo Polino aprovechó para hacerle a Calabró un comentario, en caso de que pudiera volver al programa. "Igual te vas a tener que enfrentar al jurado y a tus compañeros, que están desde el primer día y dicen que 'entran más frescos'. Va a haber más frentes abiertos", indicó.

Pero en ese momento, Calabró reveló algunos detalles de la relación de los participantes que si bien no se ve en la pantalla, sí se puede percibir a través de un grupo que comparten en WhatsApp. "Hay buena energía, pero la energía va cambiando. Yo sigo en el chat y veo algunas rispideces. Hay un antes y un después", disparó la actriz.

En tanto, Vicky Xipolitakis, que también se encontraba como invitada al programa, negó los dichos de su excompañera. "Yo también estoy en el chat y no lo veo", le dijo. Y en ese momento, Iliana replicó, tajante: "Pero vos no mirás, no escribís nunca, ni te enterás".

Tras dejar el programa de cocina, Calabró confesó en una entrevista con LA NACIONque varias cuestiones del reality que le resultaban complicadas. "En la competencia, el correr fue algo a lo que nunca me adapté. A mí me gusta hacer las cosas bien, pero para lograr esa prolijidad, sumado a todo lo que implica la competencia, hay que ser profesional", dijo.

Luego, reconoció que su paso por MasterChef "tan tranquilo no fue". "Siempre algo pasaba. Una vez hice una tortilla que se me dio vuelta y la tuve que reciclar. Yo no me confío nunca, soy muy autoexigente y son pocas las veces que te puedo decir que me fui contenta", señaló Iliana Calabró.