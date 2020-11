Iliana Calabró y su salida de MasterChef Celebrity: "No siempre gana el mejor"

Iliana Calabró, a pesar de su habilidad en la cocina, fue eliminada de la competencia de MasterChef Celebrity Argentina Crédito: Prensa Masterchef

Anoche, con más de 20 puntos de rating, el jurado de MasterChef Celebrity Argentina decidió que Iliana Calabró no debía continuar en el certamen emitido por Telefe. "No siempre gana el mejor", dice a LA NACIÓN la actriz y excelente cocinera con un dejo de nostalgia por la experiencia concluida, aunque participaría en un repechaje junto a otros eliminados que la devolvería al juego en pocas semanas. "Se cierra una etapa, pero vendrá otra que Dios me tiene preparada, así que voy por esa".

-¿Qué balance hacés de tu paso por el programa?

-Me divertí, conocí linda gente y aprendí muchísimo porque tuve que preparar platos que en mi vida hubiese cocinado y que jamás probaría. Todo suma.

-Si bien tenés experiencia en la cocina, el formato tiene el aditamento de la presión, el poco tiempo para elaborar una receta y la evaluación del jurado. ¿Considerás que esa dinámica te jugó en contra?

-En la competencia, el correr fue algo a lo que nunca me adapté. A mí me gusta hacer las cosas bien, pero para lograr esa prolijidad, sumado a todo lo que implica la competencia, hay que ser profesional. Para alguien que no está familiarizado con la cocina, no importa tanto cierto orden, pero como yo cociné toda la vida tenía que trabajar de la forma en la que estoy acostumbrada a hacerlo. Cocino desde hace cuarenta años y cuando uno tiene incorporada una técnica, no se puede ir contra eso. Disfruto y me engolosino preparando una receta. Comienzo y no sé en qué termino. Ayer en casa arranqué con unas peras al borgoña, después seguí con una torta, y terminé con unos volcanes. Eso me suele suceder, es lindo que ocurra, pero me tomé mi tiempo, no me gusta hacerlo a las apuradas.

El momento de la despedida. Iliana Calabró deja su delantal antes de abandonar la competencia Crédito: Prensa Masterchef

-Tuviste un tránsito tranquilo, a excepción de tu reciente enojo con Donato de Santis.

-Tan tranquilo no fue, siempre algo pasaba. Una vez hice una tortilla que se me dio vuelta y la tuve que reciclar. Yo no me confío nunca, soy muy autoexigente y son pocas las veces que te puedo decir que me fui contenta.

-Pero saliste airosa.

-Sí, menos en esa experiencia con Donato.

-¿Fue el jurado que más padeciste?

-Creo que lo que pasó se debió a que tenemos una amistad de por medio. Le tengo mucho cariño a él y a su familia, por eso me sentí descolocada cuando no me vino a dar una mano. Pero entiendo que en estos certámenes, cuando hay una relación, lejos de ayudar se deja solo a ese participante para que no se note una afinidad o que se sospeche de diferencias en el trato. Tuvo que ver con eso, la relación te juega en contra. A mí, en su lugar, me hubiese pasado lo mismo.

-¿Cuándo nació esa amistad?

-Él tenía una muy buena relación comercial y personal con mi ex pareja. Compartimos distintos momentos, ha venido a mis programas, me encuentro con él en todas las fiestas de la comunidad italiana. Creo que guardamos con mucha corrección cada uno su lugar, cuidándonos para que no se generen cosas raras o comentarios feos.

-¿De quién te llevás el mejor recuerdo?

-Con Patricia Sosa somos amigas desde hace bastante tiempo, nos reencontramos con alegría después de mucho de no vernos. También con Rocío Marengo he compartido varios espacios, así que fue lindo verla. Me gustó conocer a Boy Olmi y al Mono de Kapanga.

-En tus palabras finales, antes de abandonar la competencia, dijiste emocionada que te sentías acompañada por tus compañeros porque en tu casa estabas sola. ¿Pesa esa soledad?

-La soledad pesa. No estando en el certamen podía verme con mi madre y hasta con mi propio hijo que venía los fines de semana a visitarme. Cuando hubo algunos contagios de Covid entre los compañeros, les pedí que no nos encontráramos, no me quería sentir culpable por algo que pudiese suceder. Soy un ser muy sociable y llevo muchos meses sola en casa, por eso digo que MasterChef Celebrity fue la familia que me acompañó durante tres meses.

-A lo largo del certamen, mencionaste en varias oportunidades a Juan Carlos Calabró, tu padre.

-Si bien era muy exigente, fue quien más disfrutó de mi berretín por la cocina y los sabores, le encantaba lo que yo hacía. Es que para la comunidad italiana la comida es el punto de encuentro, tiene que ver con el tiempo y la dedicación, no solo con comer.

-Es un acto afectivo.

-Un acto de amor total.

A la espera de un posible ballotage en el programa, Iliana Calabró se apresta a estudiar las ofertas laborales para el verano 2021 Crédito: Prensa Masterchef

-Sos una figura infaltable del verano, ¿harás temporada?

-Tengo varias propuestas dando vueltas, incluso algunos eventos, pero tenemos que esperar el protocolo para poder concretar algo. Deseo salir, soy bastante inquieta, y llevo mucho tiempo encerrada en mi casa. Necesito ver las sierras y estar en contacto con la naturaleza. En Villa Carlos Paz está mi familia de verano.

