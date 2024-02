escuchar

El escándalo entre las Calabró comenzó a principios de diciembre del año pasado, cuando Iliana quebró en llanto en PH: Podemos Hablar (Telefe) al pedirle a Marina más presencia para con la familia. Ante varias idas y vueltas públicas, ambas pudieron limar asperezas para el cumpleaños número 50 de la periodista, pero la actriz volvió a hablar sobre la vida amorosa de su hermana frente a cámara y esta redobló la apuesta.

Iliana y Marina Calabró entre idas y vueltas (Fuente: Instagram/@iliana_calabro)

La relación volvió a tensarse cuando Iliana se refirió a los rumores de romance de Marina con su colega de Radio Mitre, Rolando Barbano. Luego de esto, la menor de las Calabró habló en LAM (América TV) y lanzó: “Que me suelte un poco”. A raíz de esta frase, la vedette prefiere no tocar el tema, sin embargo, este sábado estuvo invitada a La Noche de Mirtha (eltrece) y la diva no pudo guardarse la pregunta que todos quieren hacer.

“Y vos, Iliana, ¿te amigaste con tu hermana?”, le consultó ‘La Chiqui’, a lo que ella le contestó: “No quiero hablar de Marina porque no le gusta”. En ese sentido, Marcelo Polino, quien también formaba parte de la “mesaza”, y Fátima Florez, que realizó una pequeña imitación de la ganadora del primer Cantando, insistieron para que hable.

Sin embargo, la artista remarcó: “Me pone mal, porque a ella no le gusta hablar de su vida privada y de sus cosas”. Y lanzó una contundente declaración: “Nosotras no somos amigas”. En ese sentido, ejemplificó: “Viste, que hay hermanas como vos con Goldie [Legrand] que todos los días se llamaban, se seguían y era hermosa esa relación”.

Al escucharla, Mirtha se justificó: “Yo te hice la pregunta porque después me dicen que por qué no le preguntaste. Si querés cambiamos de tema”. “No”, le contestó la actriz y aclaró: “A ella no le gusta y se pone incómoda. Como a ella no le gusta hablar de su vida privada, quién soy yo para hacerlo. La última vez me hice eco de algo que había salido en los medios, porque como te digo nosotras no tenemos esa relación de amigas”.

Con la intención de saber más sobre el vínculo que mantienen, la conductora le preguntó si antes eran más compañeras. “Yo siempre fui más mamaza que hermana. Si en el colegio le pasaba algo, como era siete años más grande, si tenía algún problema iba yo”, señaló.

Como si eso fuera poco, mientras Iliana hablaba de su novio Luis, con quien ya convive y tiene una excelente relación con sus dos hijos, Nicolás y Stéfano Rossi, Legrand no pudo evitar hacerle a la invitada una de sus preguntas incómodas, en este caso sobre su ex, Fabián Rossi, quien fue condenado por la Justicia a cuatro años y medio de prisión por la causa conocida como “Ruta del dinero K”.

“¿Y Rossi dónde anda?”, indagó y desató la risa de todos los presentes. “Nosotros ya no nos hablamos más y después lo vi cuando se recibió Stéfano de arquitecto y ahí nos encontramos”, mencionó y mientras se reía por su pregunta, Mirtha lanzó: “Esta Chiqui no tiene arreglo”.