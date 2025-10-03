Taylor Swift estrenó The Life of a Showgirl, su nuevo álbum de estudio y causó una revolución

Cuando Taylor Swift hace un anuncio, el mundo se paraliza. Cuando en agosto reveló que su décimo segundo álbum de estudio titulado The Life of a Showgirl y producido junto a los suecos Max Martin y Shellback, con quienes ya colaboró en 1989, Red y Reputation, saldría el viernes 3 de octubre, los fanáticos comenzaron no solo con la cuenta regresiva, sino también a especular sobre los sonidos e historias que estarían próximos a escuchar. La propia artista anticipó que sería una vuelta al pop y que la pieza fue tomando forma durante la etapa europea de The Eras Tour, su gira mundial con la que dio 149 presentaciones en 51 ciudades diferentes. Finalmente, la espera terminó y el nuevo trabajo de la múltiple ganadora del Grammy ya está disponible en plataformas digitales. Había mucha expectativa y no decepcionó en lo más mínimo.

The Life of a Showgirl ya está disponible en plataformas musicales Instagram @taylorswift

El 13 de agosto, Taylor Alison Swift presentó la portada de su nuevo disco The Life Of A Showgirl. No lo hizo en cualquier especio, sino en New Heights, el pódcast de su prometido, el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y su hermano Jason Kelce. A partir de ese momento la cantante comenzó a compartir adelantos de su nueva era inspirada en una ”mujer del espectáculo" con elegancia, sensualidad y opulencia, plumas, brillos, tocados y pedrería en camarines y teatros. La estética de esta era juega con los colores naranja y verde.

Así anunció Taylor Swift junto a Travis Kelce el lanzamiento de su disco

Luego de que la cantante lanzara la preventa de distintas versiones del álbum, y revelara que el disco tendría 12 canciones, incluida una colaboración con Sabrina Carpenter, finalmente el viernes 3 de octubre el disco llegó a las plataformas musicales digitales para su inmediata reproducción. “Esta noche todas estas vidas convergen aquí. Los mosaicos de risas y cócteles de lágrimas. Donde almas fraternales cantan cosas idénticas. Y es hermoso. Es arrebatador. Es aterrador”, expresó Taylor Swift en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 282 millones de seguidores.

El posteo de Taylor Swift tras el lanzamiento de The Life of a Showgirl

“No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con ustedes un álbum que se siente tan bien. Un agradecimiento eterno a mis mentores y amigos Max y Shellback por ayudarme a pintar este autorretrato. Si pensaban que el gran espectáculo fue una locura, quizás deberían venir y echar un vistazo detrás el telón... The Life of a Showgirl ya está disponible”, sentenció.

El disco incluye 12 canciones incluida una colaboración con Sabrina Carpenter Instagram @taylorswift

El álbum cuenta con un total de 12 tracks: “The fate of Ophelia”, “Elizabeth Taylor”, “Opalite”, “Father figure”, “Eldest daughter”, “Ruin the friendship”, “Actually Romantic”, “Wi$h li$t”, “Wood”, “CANCELLED!”, “Honey” y “The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter). El disco tiene una duración total de 41 minutos.

Las primeras opiniones del disco fueron más que positivas no solo de parte de los fanáticos, sino también de la crítica. Rolling Stone lo calificó con cinco estrellas y sostuvo que con este disco Taylor Swift “conquista su escenario más grande hasta ahora”. Para Variety la intérprete “creó un disco tan contagiosamente alegre que incluso sus desvíos para ajustar cuentas suenan alegres” y para The New York Times Swift “tiene lujuria por el amor (y por sus enemigos)”.

The Life of a Showgirl está producido por Taylor Swift y los productores suecos Max Martin y Shellback Instagram @taylorswift

The Life of a Showgirl es el doceavo álbum de Taylor Swift. Los once anteriores son Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020), Midnights (2022) y The Tortured Poets Department (2024).