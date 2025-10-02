Robbie Williams reveló que padece síndrome de Tourette: “Estoy aterrorizado”

En las últimas horas, Robbie Williams causó preocupación al anunciar que padece síndrome de Tourette. La noticia la dio a conocer en el pódcast británico I’m ADHD! No You’re Not (¡Soy TDAH! ¡No, no lo sos!), episodio que coincide con el Mes de Concientización sobre el TDAH, que se desarrolla en octubre.

En ese sentido, describió cómo el trastorno neurológico que causa movimientos y sonidos repetitivos e involuntarios, llamados “tics”, que las personas no pueden controlar fácilmente, afecta su vida diaria y su carrera. “Descubrí que tengo Tourette, pero no se manifiesta externamente. Son pensamientos intrusivos que ocurren dentro de mí”, explicó.

Robbie Williams durante su participación en el pódcast británico I’m ADHD! No You’re Not (Foto: Captura video)

Y continuó: “Tengo una relación muy complicada con las giras y las actuaciones en vivo. La gente piensa que debería emocionarme, pero en realidad estoy aterrorizado”.

Según el cantante, él aprendió a esconder sus problemas al proyectar una imagen de seguridad que oculta su vulnerabilidad real. “Parezco lleno de bravura y hago grandes gestos, pero en el fondo siento todo lo contrario”, se sinceró.

La salud mental marcó la vida del artista, de 51 años, a quien fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en tres ocasiones. Tras recibir el primero -precisamente en el año 2006- probó el tratamiento farmacológico con la intención de encontrar la cura definitiva. Sin embargo, terminó con un abuso de la medicación. “Empecé tomando las pastillas y acabé triturándolas e inhalándolas”, manifestó.

El interés del artista por comprender su salud mental no es nuevo, ya que en 2018, en una entrevista radial con la BBC, expresó su preocupación (Foto: Instagram @robbiewilliams)

El interés del artista por comprender su salud mental no es nuevo. Ya en 2018, en una entrevista radial con la BBC, expresó su preocupación: “Es un trabajo realmente duro estar dentro de mi cabeza. Puede que tenga Asperger o autismo. No sé en qué espectro me encuentro, pero sé que en alguno”. Recientemente, como parte de su proceso de autoconocimiento, se sometió a una prueba de autismo. Aunque el resultado fue negativo, identificó rasgos autistas, especialmente vinculados a la ansiedad social y a la necesidad de un refugio seguro. “Cuando estoy en la cama, ese es mi lugar seguro. Cualquier lugar fuera de la cama es mi zona de incomodidad”, explicó.

Por último, Williams señaló que, si bien experimentó algunas mejoras, la sensación de incomodidad sigue presente. Debido a esto, todavía explora diferentes maneras de entender e interpretar su situación.

Pero el exintegrante de Take That no es el único artista que hizo hecho público un diagnóstico reciente. El cantante y compositor escocés Lewis Capaldi, catapultado a la fama en 2018 con su exitoso sencillo “Someone You Loved“, también habló de su salud. Tras su ascenso, el artista que visitará la Argentina en el próximo Lollapalooza empezó a experimentar ansiedad y presión al actuar, situación que escaló hasta provocarle tics nerviosos, lo que llevó a que, en septiembre de 2022, se le diagnosticara el Síndrome de Tourette.

Un año después, el DCODE 2023 -festival de música que tradicionalmente se celebra en el campus de la Universidad Complutense de Madrid- tuvo que cancelarse debido a que no encontraran a alguien que lo reemplazara.

Lewis Capaldi en Glastonbury (Foto Reuters)

Dos semanas antes de aquella cancelación, Lewis se había presentado en el multitudinario festival de Glastonbury en Reino Unido, donde las dificultades para cantar se hizo evidente. “Se hizo obvio que necesito pasar mucho más tiempo poniendo en orden mi salud mental y física”, expresó en ese entonces en un comunicado.