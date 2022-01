Indignada: Ivana Nadal rompió el silencio luego de que le revocaran su visa para Estados Unidos

Luego de las repercusiones que generó el regreso de Ivana Nadal a la Argentina, con la noticia de que la Embajada de Estados Unidos le había revocado su visa, la modelo e influencer hizo un descargo en redes sociales en el que aseguró: “No estoy varada ni me deportaron”.

A través de una historia de Instagram, se mostró relajada y disfrutando de estar en su casa. “Me llamó mi abuelita para ver si me había pasado algo de lo que ella no estaba enterada”, contó. Y luego, por si quedaban dudas, dijo: “No me deportaron ni estoy varada. Estoy en mi casa comiendo papitas”.

“Los medios mienten, ¿cuánto más vas a esperar para verlo?”, agregó, aparentemente ofuscada, la influencer.

La noticia de la cancelación de la visa fue comunicada por la periodista Marina Calabró en su columna de Radio Mitre en la cual dijo: “Ivana Nadal hace poco estuvo en las playas de Miami y los portales largaron información acerca de que estaba desarmando posiciones en Argentina, vendiendo su departamento, su auto y pertenencias, porque se iba a radicar a Miami”.

Luego de eso, Calabró dio a conocer un audio en exclusiva en el que se puede escuchar a la asistente de la modelo, encargada de solucionar el repentino inconveniente. “¿Por casualidad conocés a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos acá en la Argentina?”. Y continúa: “A Ivana le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes, parece que alguien denunció, aparte de todos los medios de comunicación, que ella estaba viviendo instalada allá y que había puesto en venta todas las cosas acá. Y nada, eso es mentira porque estamos acá y ella tiene su casa y todo”.

“Sí está en trámites de vender, pero todavía está todo a su nombre. Sí tenemos planes de irnos para allá pero aplicando a visa de talento, todo legal -aclaró la asistente-. Y ahora esto nos estaría cag... un poco todo porque si a ella no le vuelven a dar la visa o no podemos tramitar otra rápido, se nos trunca todo lo que teníamos pensado hacer dentro de un mes. Y al mail que le mandaron no le vuelven a contestar nada, y a ella le gustaría defenderse, presentar todas las cosas, decir que ella está acá y que no está haciendo nada ilegal y que estuvo el tiempo correspondiente allá”, explicó la asistente de Nadal.

Lo cierto es que la modelo comenzó el 2022 con una vida completamente renovada en Miami, Estados Unidos, ciudad a la que se fue a vivir con su novio, Bruno Siri, para buscar nuevas oportunidades. Así lo celebró en un posteo de finales de diciembre del año pasado, en el que expresó: “New feelings... new home” (en inglés, “Nuevos sentimientos, nuevo hogar”). Al final del mensaje, agregó el emoji de una palmera, un árbol típico de ese destino turístico muy elegido por los argentinos.