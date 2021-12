Alejandra Maglietti contó los detalles su pelea con Ivana Nadal: “La odiamos”

En 2020, Ivana Nadal tuvo un breve paso como panelista en la temporada 14 del clásico programa Bendita TV (El Nueve), de donde se fue a pocos meses de haber ingresado, despertando rumores de que se llevaba mal con sus compañeros. Esta semana, Alejandra Maglietti, histórica integrante del ciclo que conduce Beto Casella, reveló algunos detalles sobre la partida de la modelo y en un momento confesó: “La odiamos”.

Maglietti estuvo como invitada en el programa Mañanísimas (Ciudad Magazine), que conduce Carmen Barbieri, y allí, en plena charla, fue consultada acerca de “por qué no encajó” Ivana Nadal en su momento en Bendita. “Es un equipo tan bueno, con Beto que es generoso y son todos buena onda ahí”, introdujo la pregunta el periodista ‘Pampito’.

Alejandra Maglietti contó detalles de la salida de Ivana Nadal de Bendita: "La odiamos"

“No pasó nada en particular con ninguna, pero sí, la verdad que no te puedo decir, porque no tengo ni idea”, contestó Maglietti, como desentendiéndose, en principio, del tema.

Cuando se le mencionó lo que había aseverado su compañero de programa Walter Queijeiro, que señaló que había “un complot” de Maglietti y Edith Hermida contra Nadal, la panelista y abogada lo negó. “No había un complot”, dijo, aunque con una sonrisa que restaba seriedad a su negativa.

A continuación, Maglietti decidió narrar detalles de algo que había sucedido con su excompañera de Bendita. “Te voy a contar la historia de cómo fue -expresó-. Un día nosotras le robamos el teléfono a Gabriel Cartañá (psicólogo y también integrante de Bendita). Él estaba chateando y yo vi que chateaba con ella. Entonces, Edith tiene la costumbre de agarrar los teléfonos y le vimos la conversación que ella tenía con Cartañá”.

Inmediatamente, la histórica panelista reveló lo que le había escrito Nadal al psicólogo del panel de Bendita: “Vos sos el único que se salva de ahí. Los demás son unos tarados”.

Entonces, Maglietti explicó las consecuencias de haber leído ese duro mensaje, y fue tajante. “Y de ahí la odiamos, chicos, ¿qué querés?”, confesó.

Alejandra Maglietti forma parte de Bendita TV hace 14 años - Fuente: elnueve

La modelo formoseña indicó luego que no entendía por qué la actual influencer espiritual había dicho eso de los integrantes de Bendita. “Nosotros nos llevábamos super bien, la verdad, creo que no tiene nada malo para decir de nosotros, porque la tratamos súper bien”.

“¿Pero qué le hicieron?”, insistió Pampito. “Nada, no sé. Nada le gustaba, yo qué sé, eran problemas de ella”, se defendió nuevamente Maglietti, que después dijo no recordar si había vuelto a ver a Nadal luego de ese mensaje.

“Éramos súper buena onda. Y creo que ella fue a una de las que mejor tratamos cuando llegó. Somos rebuena onda”, repitió la modelo, que hizo las cuentas y señaló que integra el panel de Bendita TV hace nada menos que 14 años.

Ivana Nadal: "me fui de Bendita porque no me sentía bien hablando del otro"

Los motivos de Ivana Nadal

En julio de 2020, poco después de haber salido de Bendita, la propia Ivana Nadal grabó un video que subió a sus redes sociales en el que explicaba por qué se había ido del programa. “Me fui de Bendita porque no me sentía bien hablando del otro. Yo lo hacía, pero está mal porque te hace mal a vos. Estás gastando tu propia energía en proyectar tu dolor dando odio hacia otro que ni siquiera está ahí, mirá el nivel de cagón o cagona”, dijo entonces la modelo, ya completamente sumergida en su nueva etapa de introspección espiritual.

Pero entonces, Edith Hermida, otra histórica de Bendita, no le dejó pasar a la modelo sus dichos en el video y arremetió contra ella. “Ivana Nadal susurrándote cómo tenés que actuar en la vida… cuando yo ví un chat tuyo Ivana Nadal, hablando mal de todos nosotros. Te mando un besito, y no hables mal de la gente ‘mi amor’, que te hace mal a vos”, dijo entonces la habitual reemplazante de Casella en Bendita, haciendo clara alusión al chat cuyo contenido terminó revelando Maglietti esta semana.