El chef, que suele ser el miembro más estricto del panel de jurados, se tentó al aire luego de burlarse de un participante en el programa de ayer del concurso de cocina Crédito: eltrece

25 de septiembre de 2020 • 21:14

En las devoluciones de El gran premio de la cocina, el reality culinario de eltrece conducido por Carina Zampini, los jurados suelen mostrarse serios y exigentes, sobre todo Christian Petersen, el más estricto del panel. Durante la última emisión del programa, sin embargo, el chef abandonó su postura rígida en un momento de distensión.

El jurado estaba ofreciendo su devolución a uno de los participantes, Peque. "Te quiero felicitar. Un canchero bueno, te felicito. Hay otros que se pasan de cancheros", sentenció con tono socarrón. Julián, el otro concursante de la entrega del desafío de los 20 minutos, levantó la vista y dijo "basta". Petersen se excusó con una sonrisa: "No hablaba de vos, Julián".

Entonces, el participante explicó su enojo: "Me mirás a mí y me boludean por todos lados, no me verduguees más con canchero". Y agregó: "Más canchero que vos, nadie". Mientras, Peque le dio un consejo por lo bajo: "No le digas así al jefe". El chef se empezó a reír. Luego, la conductora intervino para poner orden: "Acá se armó, Petersen, usted generó esta situación".

A continuación, el chef se hizo el desentendido con la indirecta a Julián: "Yo estaba hablando y alguien saltó". Zampini le preguntó: "¿Usted lo miró?". Finalmente, Petersen admitió su falta: "Un poco sí. Perdón si me excedí". El chef volvió a reír, pero esta vez sin parar. Desde la otra punta de la zona de degustación, Mauricio Asta, otro de los jurados del programa, le gritó: "Aguantá". Unos segundos después, el jurado siguió con su devolución, que fue favorable.