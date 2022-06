Infraganti: grabaron a Paulo Londra a los besos con una chica en una fiesta

El último fin de semana se lo vio a Paulo Londra a los besos con una mujer en una fiesta. A partir de un video que grabó una de las personas presentes en el lugar, se pudo observar no solo el hecho sino también el empeño que puso el cantante en evitar que lo vean y que quede registro. Aunque las imágenes no son demasiado claras, muestran el rostro de la figura durante un instante.

Después del conflicto legal que tuvo con su expareja, Rocío Moreno, por el dinero que el artista le destina para el cuidado de las hijas de ambos, no se sabía demasiado sobre la vida sentimental de Londra. Hasta el momento, el trapero no volvió a mostrarse con nadie y se desconoce su actualidad en ese aspecto.

La Bresh, que suele albergar romances y encuentros de famosos, fue el escenario para que Paulo Londra se divirtiera. En ese contexto, estuvo buena parte de la noche junto a una mujer y una grabación lo dejó expuesto.

Las imágenes fueron compartidas en LAM (América TV). Según contó Estefanía Berardi, el cantante se encontraba en el sector del VIP del lugar y mientras era filmado, personal de seguridad de la fiesta se acercó a decirle a quien grababa que no podía apuntar la cámara hacia ese sector.

Por otra parte, detalló los esfuerzos de Londra para que nadie lo viera en esa situación. “En el momento del chape, él se pone la capucha, se ponen unos amigos y pareja adelante para taparlo. Él chapa atrás, pero se le ve la cabeza”, comentó la panelista.

Paulo Londra, a los besos con una mujer en la Bresh

Como el video se capturó desde lejos y hay gente delante suyo, es difícil apreciar al artista. A pesar de que hay otra pareja que obstruye la visión, brevemente se ve el costado de la cara de Londra. No se conoce la identidad de la mujer y la calidad del video no permite distinguir demasiados detalles. “Re enganchado. Chapársela en un boliche adelante de todos es porque ya no te importa nada”, opinó Berardi sobre la actitud que mostró el trapero en este caso.

Por otra parte, la panelista recalcó que la seguridad de la Bresh, que en esta ocasión se realizó en el club GEBA, intentó evitar que se grabara el sector donde se encontraba Paulo Londra. “Querían filmar, le dijeron ‘guardá el celu’, lograron el video igual. A los besos toda la noche con esta niña”, concluyó sobre el tema.

Paulo Londra y Tiago PZK en la Bresh Instagram @bresh

Más allá de este momento de la noche, el cordobés se había mostrado en la fiesta. Él y Tiago PZK, otro referente del género, posaron juntos en una imagen que compartió la cuenta oficial de la Bresh. En la foto, a Londra se lo puede ver sonriente con un vaso en su mano derecha.

Como curiosidad y en favor de la teoría de que él es quien aparece en el video, en la publicación se lo observa con un buzo verde y con la capucha puesta. Hasta el momento, el artista no se refirió a la grabación en sus redes.