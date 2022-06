Tras la polémica, L-Gante volvió a cantar con Tini Stoessel y lanzó una picante frase: “Me quedé hasta el final”

Luego de la polémica que se generó después de que L-Gante abandonara el escenario antes de terminar el tema “Bar” en el recital de Tini Stoessel, el artista regresó de Europa y volvió a presentarse en el Hipódromo de Palermo con la ex Violetta. Fiel a su estilo, no dejó pasar las críticas que le hicieron por su salida anticipada en el show anterior y bromeó sobre el tema en sus redes sociales. De esta manera, terminó con los rumores que hacían referencia a una pelea entre cantantes. Las imágenes se difundieron en redes sociales y se volvieron virales en cuestión de minutos.

El intérprete de “Cumbia 420″ participó como invitado del show de Tini el pasado 22 de mayo, para entonar el tema que lanzó junto a a la artista que este martes terminó con su seguidilla de recitales en Palermo. En ese contexto, Elián Valenzuela, nombre real de L-Gante, y la anfitriona entonaron “Bar”, el popular hit que se lanzó en 2021. Sin embargo, el artista sorprendió al irse del escenario antes de que terminara la canción. Esta decisión desconcertó a todos. Incluso la intérprete de “La Triple T” parecía no entender lo que sucedía.

La actitud de L-Gante en el show de Tini Stoessel

El hecho fue expuesto en primera instancia por la panelista Estefanía Berardi y, a partir de allí, surgieron los rumores en las redes sociales de un problema entre los artistas. La información que circulaba mencionaba un supuesto descontento de L-Gante por exigencias suyas que no se cumplieron.

Tini y L-Gante cantaron juntos de nuevo y terminaron con la polémica

En medio de ese contexto, ambos volvieron a presentarse juntos en el último show de Stoessel y, de esta manera, acallaron cualquier tipo de rumor sobre asperezas o una mala relación. Un video compartido por Cinthia Fernández en Instagram muestra cómo terminaron de cantar y se dieron un abrazo arriba del escenario. Además, él se tomó con humor todo el debate que se generó alrededor de su acción y bromeó con eso: “Esta vez me quedé hasta el final”.

Las declaraciones de L-Gante antes del show

Recién llegado de sus vacaciones en Europa, el cantante se refirió a esta polémica y a otros temas del mundo del espectáculo. “Se habló en vano porque nosotros ensayamos. Parece como que me fui cinco segundos antes, pero era así. Yo me despedí. Pasa que no se vio”, manifestó en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece) cuando se le consultó por lo ocurrido en el show. En esa misma línea, se dirigió directamente a Tini y le dedicó palabras de apoyo: “Te mando un abrazo grande y sos una genia. Ni bola a los que hablan bol***ces”.

Por otra parte, Elián también se acercó hasta Florencio Varela para visitar a su amigo El Noba, que continúa internado en grave estado después del accidente que sufrió mientras iba a bordo de su moto. Aunque no pudo verlo porque cuando llegó no era el horario de visitas, sí pudo estar con la madre de su amigo. “Estamos todos haciéndole el aguante, con todas las fuerzas. Yo soy parte de ellos, siempre voy a estar ahí haciéndole el aguante. Todos los mensajes, frases con buena onda y oración valen para nosotros y su familia”, expresó el artista sobre el tema.