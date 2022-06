La contundente declaración de María del Cerro cuando le preguntaron por la relación de la China Suárez y Rusherking

En medio del interés que genera la nueva relación amorosa entre Eugenia “China” Suárez y Rusherking, María del Cerro se refirió al vínculo entre ellos y a la reacción que genera su romance en el ambiente del espectáculo. Por otra parte, habló sobre la amistad que tienen ambas desde hace más de una década y cómo es el trato entre ellas a pesar de la distancia y lo ocurrido con el Wandagate.

Durante las últimas semanas, la vida amorosa de la China Suárez volvió a ser de interés en los medios y en las redes sociales. Después de las primeras imágenes que la mostraban junto al cantante Rusherking en el after party de los Martín Fierro, comenzó a especularse sobre una posible relación entre ambos.

Tiempo más tarde, el vínculo fue blanqueado por los protagonistas: el trapero habló ante la prensa y la actriz mostró en su historia de Instagram una imagen junto a él. Entonces, juntos disiparon cualquier tipo de duda.

A partir de allí, se les consultó a muchas figuras del medio por su opinión sobre esto y Mery del Cerro no fue la excepción. En primer lugar y para dejar en claro cómo se encuentra su amistad con su excompañera de Casi Ángeles, la exparticipante de MasterChef Celebrity fue muy clara. “La China siempre fue muy amiga mía y sigue siendo amiga mía. Quizás no compartimos cosas de la diaria y vivimos lejos, pero yo no estoy peleada ni nada. No me meto en los problemas de otras personas, así que divido las cosas”, expresó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez).

Mery del Cerro reafirmó su amistad con la China Suárez después del Wandagate. Foto: @sangrejaponesa

Con respecto a la relación de los ex de Benjamín Vicuña y María Becerra, Mery fue contundente: “Ellos me encantan, están felices, bien y enamorados”. En relación a esto, también se manifestó respecto a los cuestionamientos que recibió Suárez: “Eso es parte de la gente que siempre va a criticar. Critican porque es fácil hacerlo”, opinó.

Las declaraciones llegan después de los rumores que se habían generado acerca de la relación entre ambas. Las actrices formaban parte de un grupo de amigas que también integraban Paula Chaves y Zaira Nara. Luego del escándalo mediático que involucró a Suárez con Mauro Icardi y Wanda Nara, hubo un quiebre interno y algunos posicionamientos no quedaron del todo claros. En ese contexto, sorprendieron las palabras de Mery y su firmeza para hablar de la vigencia del vínculo.

El conflicto entre la China Suárez y Mery del Cerro

A lo ocurrido en 2021 se sumó una supuesta aspereza que reveló Estefanía Berardi en LAM (América TV). Según sus palabras, la China Suárez habría buscado a Nacho Viale mientras estaba en pareja con Del Cerro. “Lo que la China le hizo a Wanda Nara con Mauro Icardi se lo hizo a otra amiga famosa. Fue hace algunos años. Ellas eran más chicas y a mí me consta que eso sucedió. A pesar de todo, aún siguen siendo amigas”, comentó la panelista.

Minutos más tarde, dio a conocer los nombres de los involucrados y confirmó que efectivamente se trataba del nieto de Mirtha Legrand y Del Cerro.