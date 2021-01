¿Chau crisis? Fernando Burlando y Barby Franco, juntos tras la separación

Fernando Burlando y Barby Franco se reconciliaron luego de la crisis que hizo pública la modelo Crédito: Instagram: @barbyfranco

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2021 • 18:01

Un video difundido en las últimas horas prueba que la separación de Barby Franco y Fernando Burlando podría estar dando marcha atrás. En las imágenes se ve a la modelo, que se acercó al balneario para acompañar al abogado en un partido de polo. Luego de la crisis que ella confesó públicamente, el amor habría vuelto a la pareja.

En Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito mostró el video y habló de "una reconciliación". "Están reconciliados Fernando Burlando y Barby Franco. Están juntos nuevamente. Ahí están". "¿A dónde fueron?", le preguntó una de sus históricas columnistas, Andrea Taboada.

De Brito explicó: "Están en Cariló. Él tenía hoy un partido...". "De polo", interrumpió Mariana Brey y Ángel asintió con una chicana: "De polo, mirá cómo sabe Brey. Tenía un partido de polo y anoche llegó Barby Franco al hotel howard Johnson de Cariló y parece que se amigaron".

"Están juntos, pero no está todo resuelto tampoco, pero esto es un avance enorme. Pero de no querer ni hablar de ella a esto, es un paso importante", explicó el periodista de espectáculos. La panelista que no dejó pasar la información de Brey fue Cinthia Fernández, que aprovechó y le preguntó cómo sabía que el abogado tenía un partido de polo. "Tengo informantes", cerró la angelita.